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Ушел из жизни казахстанский журналист Юрий Елисеев

28.07.2020, 17:15 7345
Ушел из жизни казахстанский журналист Юрий Елисеев
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Ушел из жизни казахстанский журналист Юрий Елисеев, передает Kazakhstan Today.
 

К сожалению, несколько месяцев назад у него выявили онкологию. Но он не сломался и с головой бросился бороться с болезнью. У Юры начало получаться, пошла положительная динамика. "Мне ещё внука надо увидеть", - говорил он тогда. Увидел. Обрадовался. Но тут его очень некстати скосила зловещая пневмония. Справиться с ней ослабленный организм уже не смог..." - сообщил друг Юрия Елисеева Евгений Дробязко.

 
По его информации, Юрий умер в столичной клинике и семье предстоят серьёзные расходы на транспортировку и дальнейшую организацию похорон. 
 

Без отца остались трое детей. Младшей дочери всего восемь. У меня есть номер банковской карты его супруги Ольги - 4400 4301 9884 9140. Прошу всех неравнодушных помочь семье Елисеевых", - добавил Дробязко.

 

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