В аэропорту Алматы пограничники задержали двух гражданок Ирана с поддельными паспортами

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы пограничники выявили двух гражданок Ирана с фальшивыми паспортами Итальянской Республики, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Пограничной службе КНБ РК, в 06.30 12 октября 2019 года в пункте пропуска "Алматы" при оформлении рейса сообщением Стамбул - Алматы пограничный наряд выявил в предъявивших на контроль документах признаки полной подделки паспортов Италии.

"Пограничный наряд по проверке документов решил осмотреть документы углубленно и установили, что они не соответствует установленному образцу, что свидетельствует о полной подделке предъявленных паспортов Италии. Впоследствии у псевдоитальянцев, предъявивших на контроль поддельные иностранные документы, пограничники пункта пропуска "Алматы" нашли действительные паспорта граждан Ирана. Правонарушителями оказалась мама с дочкой", - проинформировали в Погранслужбе.

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