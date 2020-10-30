В аэропорту Алматы разъяснили правила прибытия пассажиров международными рейсами

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы рассказали о том, как соблюдаются меры безопасности при прибытии пассажиров международными рейсами, и о требованиях по наличию ПЦР-справок, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что с 4 октября текущего года по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на территории Международного аэропорта города были приняты меры усиленного контроля за прибывающими международными рейсами для предупреждения завоза коронавируса из-за границы.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте РК, казахстанцы могут прилететь на родину без ПЦР-справок, но в таком случае они будут помещены на семидневный карантин. Иностранцы без ПЦР-справки не должны допускаться к посадке на борт воздушного судна в аэропорту вылета. При этом авиакомпании, допустившие на борт судна иностранных пассажиров без ПЦР-справки, будут оштрафованы на 4,5 млн тенге.

На борту самолета пассажирами предварительно заполняются анкеты с полными данными. Сотрудники санитарной службы при встрече пассажиров собирают анкеты, проверяют наличие справок. При прибытии в аэропорт Алматы пассажиры проходят обязательную термометрию. Таким образом, при выходе из самолета пассажиры делятся на два коридора: те, у кого отсутствуют справки, проходят паспортный контроль в отдельной зоне аэропорта. Далее данных пассажиров сопровождают специальные службы для размещения в карантинные стационары, где они проходят ПЦР-тестирование на COVID-19. Пассажиры, у которых имеются справки с отрицательным результатом, могут покинуть аэропорт", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Отмечается, что в аэропорту города предприняты все меры безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля. Имеются санитайзеры, специальные разметки для соблюдения социальной дистанции.

После прибытия каждого международного рейса проводится дезинфекционная обработка зоны прилета. Служба безопасности контролирует соблюдение масочного режима и социальной дистанции", - информирует пресс-служба.

Также в терминале аэропорта имеется возможность прохождения обследования на COVID-19 . Пункт забора материала расположен на втором этаже, где проводятся ПЦР, ИФА и экспресс-тестирования.

Подобные меры санитарно-эпидемиологической безопасности предпринимаются в ряде стран. Представитель южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines Всеволод Ким разъяснил правила въезда граждан Республики Казахстан в Республику Корею.

По решению правительства Республики Кореи всем гражданам, въезжающим в страну, необходимо иметь обязательную справку ПЦР. До 25 октября текущего года действовали ограничения только для авиакомпании Asiana Airlines. Мы могли принимать на борт граждан только Республики Кореи. С недавних пор с 25 октября упрощена процедура въезда, сейчас мы на борт своей авиакомпании можем принимать граждан других государств. Но с ограничением загрузки до 100 человек на каждом рейсе. Гражданам Казахстана без наличия ПЦР-справки невозможно попасть в Корею", - отметил он, добавив, что пребывание на недельном карантине является обязательным условием при въезде в Республику Корею.

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