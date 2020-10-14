В Алматы усилен контроль по соблюдению карантинных мер в аэропорту и общественных местах

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в мире в Алматы реализуется комплекс мер по обеспечению готовности к возможной второй волне пандемии, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что источниками заражения коронавирусной инфекции являются завоз извне и распространение внутри города, акиматом города Алматы принимается комплекс мер по каждому из данных направлений.

Так, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Международном аэропорту города Алматы на постоянной основе ведется мониторинг граждан, прибывающих в нашу страну из-за границы.

Цель - выявлять граждан, которые прилетают в мегаполис без справок о прохождении теста на коронавирусную инфекцию, и оперативная изоляция для проведения соответствующей диагностики", - пояснили в пресс-службе акима Алматы.

По данным ведомства, с 12 по 13 октября текущего года из-за рубежа в Алматы прибыло 11 авиарейсов с 1456 пассажирами. Без справок оказались 207 пассажиров. Все пассажиры без наличия теста на COVID-19 изолированы в карантинные стационары при гостиницах для лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

В свою очередь, в целях недопущения заражения на территории города работают 26 мониторинговых групп, которые нацелены на выявление фактов нарушений карантинных мер и обеспечения дальнейшего соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности.

Так, в период с 12 по 13 октября проведено 243 проверочных мероприятия по соблюдению карантинных мер, выявлены нарушения на 27 объектах, за нарушение масочного режима к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК привлечены 5 физических лиц. Выявлены объекты, на деятельность которых введен запрет, а также в режиме работы которых зафиксированы нарушения постановления главного государственного санитарного врача Алматы №56 от 15 августа 2020 года", - проинформировали в акимате.

Ранее, с 8 по 12 октября 2020 года, мониторинговыми группами проведено 848 мероприятий по объектам предпринимательства (объекты общественного питания, объекты торговли (рынки, продовольственные магазины, торговые центры, объекты оказания услуг- салоны красоты, бани, и т.п. С нарушениями выявлено 115 объектов, к административной ответственности за нарушение масочного режима по части 1 статьи 425 КоАП РК привлечено 37 физических лиц.

Выявлены объекты, на деятельность которых введен запрет, а также нарушения режима работы согласно постановлению ГГСВ Алматы №56 от 15 августа: ночные клубы, компьютерные клубы, букмекерские конторы, караоке-клубы. Работа в данном направлении продолжается", - заключили в ведомстве.

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