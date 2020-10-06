Иностранцев без справки о прохождении ПЦР-тестирования будут помещать в изолятор аэропорта Алматы

Алматы. 5 октября. Kazakhstan Today - Акимат Алматы принял меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в Международном аэропорту города, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева приняты меры по усилению противоэпидемического режима и дополнительной защите мегаполиса от завоза коронавируса из-за границы.

Главным государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин принял постановление по ужесточению санитарно-эпидемиологических мер на государственной границе Республики Казахстан в международном аэропорту Алматы.

В этой связи заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным санврачом Бекшиным провел на территории аэропорта рабочее семинар-совещание по вопросам координации и оперативного взаимодействия служб по встрече пассажиров международных рейсов. В мероприятии участвовали представители администрации аэропорта, руководства пограничной службы, санитарно-эпидемиологических служб города и аэропорта, а также городских структур, задействованных в обеспечении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в воздушной гавани, сообщили в пресс-службе акима.

В ходе семинара-совещания проведен инструктаж и отработан алгоритм действий уполномоченных структур с момента посадки пассажиров и приземления лиц для выявления пассажиров без справки о проведении ПЦР-тестирования.

На территории Международного аэропорта Алматы проводится бесконтактная термометрия лиц, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты. На территории аэропорта сохраняется обязательный масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции. По поручению акимата Алматы в здании аэропорта для вылетающих пассажиров открыт лицензированный пункт забора проб на ПЦР-диагностику", - отметили в акимате.

Лица с повышенной температурой тела или симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) будут помещаться в изолятор аэропорта города Алматы или с борта воздушного судна будут транспортироваться машинами скорой помощи в инфекционные стационары города для проведения дифференциальной диагностики и лечения.

Рабочая группа также проверила готовность гостиниц для временного содержания пассажиров, прибывающих в город без ПЦР-тестирования. Отмечается, что созданы необходимые условия для временного пребывания лиц без ПЦР, обеспечения изоляции и соблюдения иных требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Согласно постановлению главного государственного врача РК, лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР-тестирования, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, к въезду в город не допускаются. Граждане РК, прибывающие из-за рубежа без справки, с территории аэропорта будут временно помещены в гостиницы мегаполиса для проведения ПЦР-тестирования и на период ожидания результатов", - напомнили в пресс-службе.

Ранее Комитетом гражданской авиации Министерства инфраструктуры и индустриального развития РК было поручено авиакомпаниям не допускать на борт пассажиров, не являющихся гражданами Республики Казахстан, при отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования.

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