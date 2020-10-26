В Афганистане убит ключевой лидер "Аль-Каиды"

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Ключевой член террористической группировки "Аль-Каида" на Индийском субконтиненте Абу Мухсин аль-Масри был убит в результате спецоперации в афганской провинции Газни, передает Kazakhstan Today.

Об этом объявил Национальный директорат безопасности Афганистана. Спецслужба не сообщила подробности операции, которая проходила в субботу, 24 октября.

Федеральное бюро расследований США внесло аль-Масри в список самых разыскиваемых террористов, пишет DW . Соединенные Штаты в конце 2018 года выдали ордер на его арест. ФБР обвинило аль-Масри в финансировании иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

В Афганистане довольно часто происходят террористические атаки. В день убийства аль-Масри не менее 24 человек погибли при самоподрыве смертника в образовательном центре в Кабуле, а еще 57 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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