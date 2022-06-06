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В Акмолинской области голосование идет полным ходом

05.06.2022, 14:55 26006
КОКШЕТАУ. 5 ИЮНЯ - С самого начала кампании акмолинцы проявляют высокую активность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В регионе набирает темп голосования на референдуме, информирует управление внутренней политики Акмолинской области. 
 
К 12.00, согласно данным, представленным областной избирательной комиссией, в регионе проголосовало 41,3% процента избирателей. 
 

Сегодня в 7.00 утра в регионе начали работать избирательные участки. Жители города принимают активное участие в голосовании. По состоянию на 12.00, согласно данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий, проголосовало 209 632 человека", - сообщил председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов. 

 
На своем избирательном участке проголосовал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 
 
В городе Косшы проголосовал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Нургасым Ажитаев. Аксакал сам прибыл на участок, чтобы отдать свой голос.
 
Одними из первых выполнила гражданский долг семья Акылбековых из Буландынского района. Она проголосовала на избирательном участке № 279 города Макинска, который открыт на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы.
 
Проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор на избирательные участки приходит и молодежь. Молодые люди очень ответственно отнеслись к голосованию и уверены, что сделали правильный выбор. 
 
Впервые отдать свой голос поспешила 18-летняя Жусумбекова Жазира. 
 

На референдуме я голосую впервые, для меня это большая честь. Я голосую за достижение поставленных целей, за свое светлое будущее. Специально для молодых, которые впервые голосуют, устроили сюрпризы. Очень приятно получать такие подарки, мне кажется, что этот день навсегда запомнится", - сообщила Жазира.


В настоящее время голосование в области проходит на 718 участках.
 

новости по теме

Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене

06.06.2022, 16:19 3326
Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане все получатели адресной социальной и жилищной помощи с 1 июля будут получать газ по сниженной цене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории "бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны", - сообщает Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

 
Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться в своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале еgov.kz.
 
Пилотный проект был запущен с 1 апреля 2022 года в Таразе и Уральске.
 

Граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тысяч потребителей. Они могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях", - напомнили в ведомстве. 

 
На сегодня продолжается работа по интеграции информационных систем АО "КазТрансГаз Аймак", дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" с автоматизированной информационной системой "Социальная помощь" Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

Напомним, сегодня глава Минэнерго предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы

06.06.2022, 14:36 5971
Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с заменой дорожного полотна на транспортной развязке перекрыт участок дороги на перекрестке улиц Саина - Шаляпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для укладки нового асфальтобетонного покрытия западная часть транспортной развязки на пересечении улиц Саина - Шаляпина будет частично перекрыта с 22.00 6 июня до 6.00 7 июня и полностью перекрыта для укладки верхнего слоя асфальта с 22.00 7 июня до 06.00 8 июня",- сообщили в горакимате. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили алматинцев и гостей города откорректировать свой маршрут заранее.
 

Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы

06.06.2022, 13:48 6656
Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би с 7 июня временно будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в горакимате, ремонт теплотрассы будут проводить на участке Толе би от улицы Конаева до проспекта Достык.
 
В связи с этим изменятся схемы движения следующих маршрутов:
 
№118 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - улица Калдаякова - далее по схеме. В западном направлении - улица Калдаякова - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№201 - в восточном направлении - улицаТоле би - улица Конаева - уица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№205 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№224 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№37 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - далее по схеме. В западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№66 - в северном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - далее по схеме. В южном направлении - улица Калдаякова - улица Богенбай батыра - проспект Достык - далее по схеме.
 

В ряде микрорайонов Алматы 8 июня отключат холодную воду

06.06.2022, 12:24 8616
В ряде микрорайонов Алматы 8 июня отключат холодную воду
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Несколько жилых массивов Алматы на день отключат от холодной воды 8 июня из-за ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", 8 июня с 01.00 до 22.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7.
 

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района Алматы. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.

 

Опрос KT: 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей

06.06.2022, 09:55 10641
Опрос KT: 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Подавляющее число респондентов считают необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сайте информационного агентства РК проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?"
 
79% граждан ответили: "Да, давно пора", 14% - все устраивает и они считают это воспитательным процессом, 6% - все равно.
 
О грубом отношении и насилии в отношении детей сообщалось не раз. В апреле стало известно о грубом обращении с воспитанниками частного детского сада для детей-аутистов в столице. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 
После скандала в РК предложили вернуть лицензирование детсадов. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду. 
 
В мае воспитателя павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником. Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку. 

В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком. 

В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику.
 

Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

06.06.2022, 08:54 12751
Какая погода ждет казахстанцев в понедельник
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, град, шквал, на западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем в горных районах - гроза. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области - туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. 
 
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. 
 
Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре области днем усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, юге Актюбинской области - гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. 
 
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге, в центре Атырауской области - гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области - туман. 
 
Днем в Атырауской области, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, + 21 - +23 градуса, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

В Казахстане явка на референдум составила 43,70%

05.06.2022, 12:47 28101
В Казахстане явка на референдум составила 43,70%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - По состоянию на 12.00 бюллетени получили 43,70 % казахстанцев, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в ЦИК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Напомним, в Казахстане проходит республиканский референдум. За его ходом наблюдают 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. 

В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
 
В середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 

В ЦИК проинформировали о явке граждан в первые часы голосования

05.06.2022, 11:10 28941
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан проинформировали о явке граждан в первые часы голосования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в ЦИК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 5 июня 2022 года бюллетени получили 28,59% от общего количества граждан, включенных в списки. 
 
В том числе: по Акмолинской области - 26,63%, по Актюбинской области - 25,62%, по Алматинской области - 28,53%, по Атырауской области - 29,87%, по Западно-Казахстанской области - 32,20%, по Жамбылской области - 32,16%, по Карагандинской области - 33,56%, по Костанайской области - 30,14%, по Кызылординской области - 28,87%, по Мангистауской области - 23,67%, по Павлодарской области - 33,14%, по Северо-Казахстанской области - 34,17%, по Туркестанский области - 33,15%, по Восточно-Казахстанской области - 29,88%, по городу Нур-Султану - 24,18%, по городу Алматы - 13,91%, по городу Шымкенту - 34,19%.

Напомним, в Казахстане проходит республиканский референдум.
 

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