В Акмолинской области голосование идет полным ходом

АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би с 7 июня временно будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в горакимате, ремонт теплотрассы будут проводить на участке Толе би от улицы Конаева до проспекта Достык.

В связи с этим изменятся схемы движения следующих маршрутов:

№118 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - улица Калдаякова - далее по схеме. В западном направлении - улица Калдаякова - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№201 - в восточном направлении - улицаТоле би - улица Конаева - уица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№205 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№224 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№37 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - далее по схеме. В западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;

№66 - в северном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - далее по схеме. В южном направлении - улица Калдаякова - улица Богенбай батыра - проспект Достык - далее по схеме.