В Акмолинской области готовятся к весеннему паводку

Кокшетау. 3 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется активная работа по безаварийному пропуску паводковых вод, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, в области утвержден план мероприятий по инженерной защите населенных пунктов области, подверженных угрозе подтопления от паводковых вод, согласно которому в 43 населенных пунктах проведены работы по обустройству водоотводных каналов, возведению временных насыпных дамб, очистке русел рек, а также по устройству и ремонту 50 водопропускных сооружений. Летом 2020 года завершены масштабные проекты по капитальному ремонту плотин Чапаевское и Сочинское, являющихся защитой для более 2000 тысяч человек от наводнения. К приему весенних паводковых вод готовы водохранилища Астанинское, Селетинское, Подлесненское, Красноборское и плотина Шымбулак, в которых проведен капитальный ремонт.

В целях недопущения наводнений с 1 февраля по 1 марта органами гражданской защиты проводится месячник превентивных противопаводковых мероприятий в населенных пунктах области с привлечением волонтеров и студентов.

По словам руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Атыгаева, в рамках месячника в целях проверки готовности территориальной подсистемы гражданской защиты к возможным чрезвычайным ситуациям весеннего периода 4 и 5 марта будет проводится Республиканское командно-штабное учение "Коктем-2021"

К ликвидации чрезвычайных ситуаций местными исполнительными органами регионов подготовлены силы и средства: 1941 человек, 797 единиц техники, в том числе инженерной - 246 единиц, вспомогательной - 192 единицы, откачивающей - 75 единиц, эвакуационной - 284 единицы, 156 мотопомп, 46 плавсредств", - рассказал руководитель ведомства.

В целом плановая работа по подготовке к паводку продолжается. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод.

Стоит отметить, что по региону в зоне возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится порядка 100 населенных пунктов в которых проживают более 17 тысяч человек.

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