В Акмолинской области поздравили журналистов с профессиональным праздником

КОКШЕТАУ. 28 ИЮНЯ - Сегодня в Кокшетау ряд представителей средств массовой информации был отмечен за профессиональную деятельность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравляя с Днем работников информации, аким области Ермек Маржикпаев отметил вклад журналистов в развитие регионального медиа - пространства.

Мощная школа акмолинской журналистики отличается высоким профессионализмом, несет своим читателям, телезрителям высокую нравственность и духовность. Она во многом осталась верна главным принципам, осталась журналистикой с человеческим лицом.

Ваша профессия не каждому по плечу - это образ жизни, призвание и долг одновременно. Профессия журналиста требует честности, искренности, открытости и, конечно же, таланта. Я горжусь тем, что наши журналисты обладают всеми этими качествами", - обратился к собравшимся руководитель региона.

По завершении официальной части мероприятия состоялось награждение победителей ежегодного областного конкурса среди представителей средств массовой информации на премию акима области "Алтын Калам", проводимого в 11-й раз. Лучшие мастера пера были отмечены в номинациях "Лучший аналитический материал", "Лучший репортаж", "Лучший материал об Акмолинской области", "Лучшее районное печатное издание", "За верность профессии" и другие. Не оставлены были без внимания издания и журналисты, отметившие в этом году юбилейные даты.

В регионе зарегистрировано 97 действующих СМИ, удельный вес негосударственных которых составляет около 80%.





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