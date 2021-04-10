В Акмолинской области принимают меры на случай ухудшения паводковой ситуации

КОКШЕТАУ. 9 АПРЕЛЯ - Для оказания помощи местным исполнительным органам в противопаводковых мероприятиях в районы направляются силы средства департамента по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня сотрудники выехали в Атбасарский и Астраханский районы", - сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что, несмотря на то, что местными властями принимаются все меры для безопасного прохождения весеннего периода, угроза подтопления некоторых населенных пунктов сохраняется.

Сегодня сформированные колонны направлены непосредственно для проведения аварийно-спасательных неотложных работ в Атбасарском и Астраханском районе. Всего группировка сил и средств в Атбасарский район составляет 41 человек, 12 единиц техники, 3 единицы мотолодок", в Астраханский район 5 человек, 1 единица техники и 2 единицы мотолодок", - отметил заместитель начальника департамента по ЧС Канат Доспаев.

В ведомстве проинформировали, что при ухудшении паводковой ситуации спасателями будет производиться эвакуация жителей.

Для этого подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых, 71 резервный пункт, 98 мест для отгона скота. А также подготовлено 2733 человек, 1292 единиц техники, 59 плавсредств, 248 мотопомп. Заготовлено 353,5 тонны ГСМ, 15 480 тонн инертных материалов, 93 941 штука мешкотары", - проинформировали в ДЧС.

В ведомстве также отметили, что минувшая зима в Акмолинской области отметилась обильными снегопадами, несущими в себе угрозу паводков в регионе, особенно для жителей пристоличных районов.

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