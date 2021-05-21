В Акмолинской области прошла акция "Ночь в музее"

КОКШЕТАУ. 20 МАЯ - Акция "Ночь в музее", посвященная Международному дню музеев, прошла в рамках фестиваля "Рухани казына - 2021". В отличие от прошлых лет мероприятие транслировалось и в онлайн режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Музеи региона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, постоянно ищут новые подходы к работе. И полюбившийся жителям Кокшетау культурный праздник организаторы провели в необычном формате, сообщает управление внутренней политики.

По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитовой, главной целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию.

Открытость для зрителей - основной девиз "музейной ночи" всего мира. В этом году тематикой акции стала история ХХ века. Мы создали 4 специальные площадки, театрализованную экскурсию и просмотры старых пленочных фильмов", - отметила руководитель областного ведомства.

В особую ночь зрители окунулись в атмосферу прошлого века, разделенную по эпохам: довоенное временя. Вторая мировая война, послевоенный период. Также гости побывали на танцевальной площадке того времени и увидели Казахстан за годы суверенитета.

Акмолинский областной историко-краеведческий музей присоединился к акции "Ночь в музее" в 2013 году, с тех пор она стала ежегодной.

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