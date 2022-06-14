В Актобе отозвано 77 разрешений на строительство домов

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал, на севере, востоке, юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере, востоке днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 25 метров в секунду.
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-западе области - туман.
На юге, днем в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, днем на западе, юге области - гроза.
Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов.
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане ожидается гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Алматы - гроза, + 28 - +30, скорость ветра 2-7, при грозе 13 метров в секунду.