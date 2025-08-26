В Алматинской области пройдет праздник яблочного пирога   

Фото: Акимат Алматинской области

Конаев. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением исполняющего обязанности акима Алматинской области с 21 августа 2025 года Толеубекова Арайлым назначена руководителем управления образования Алматинской области, информирует пресс-служба областного акимата.





В разные годы Толеубекова Арайлым работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.





Позднее возглавляла отделы образования Конаева и Енбекшиказахского района. С июня 2025 года занимала должность руководителя отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщаетиздание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.





История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.



