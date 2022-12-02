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В Алматы на два маршрута выйдут газовые автобусы вместимостью более 85 пассажиров

01.12.2022, 11:31 37106
Касым-Жомарт Токаев отметил, что после 2025 года в городе не должно остаться дизельных автобусов
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для повышения качества обслуживания со 2 декабря на маршруты № 202 и № 205 выйдут новые автобусы марки Foton, сообщает управление городской мобильности города.

По данным ведомства, новые 12-метровые автобусы вместимостью более 85 человек работают на газе, оснащены пандусом и кондиционером.

Ранее на маршрутах работали автобусы вместимостью до 70 человек.

На маршруте № 202 курсировали 15 автобусов марки ЛиАЗ. В последние месяцы плановый выход автобусов снизился до 40%. В связи с этим принято решение о запуске 20 новых автобусов. Планируется, что после обновления интервал между автобусами составит 14-15 мин. Ожидается, что пассажиропоток по маршруту автовокзал Сайран - Каскелен будет увеличен с 160 тысяч до 400 тысяч пассажиров в месяц", - рассказали в управлении.


Маршрут № 205 обслуживали 18 автобусов, где также регулярность уменьшилась до 50%. Теперь маршрут по направлению Орбита - рынок Жетысу будут обслуживать 25 новых автобусов, и интервал движения составит 7-9 минут.

Ожидается, что с обновлением подвижных составов маршрут будет обслуживать до 500 тысяч пассажиров в месяц вместо 300 тысяч.

Напомним, президент Казахстана отметил, что нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. По его словам, на улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будут ездить составы на газе и электротяге.
 

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В Алматы из-за строительства очередного ЖК перекрыли улицу

02.12.2022, 13:25 1726
В Алматы из-за строительства очередного ЖК перекрыли улицу
Компания RAMS строит очередной объект
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев сообщил, что из-за строительства жилого комплекса перекрыта улица Политехническая.

Еще одна улица исчезает в Алматы, это улица Политехническая. Посмотрите, там глухой забор - это компания RAMS строит очередной свой объект. Но мы же делаем Жана Казахстан! Мне говорят, что уже в генплане этот проект на нашем месте, где улица, должен стоять дом. Мы прекрасно знаем, кто крышует компанию RAMS - Болат Назарбаев. Сейчас он потерял свое влияние, давайте внесем изменения в генплан", - цитирует Пономарева портал "КазТаг".


По его словам, улица была очень удобной для горожан, она сокращала время в пути в часы пик. Через нее можно было быстро попасть от улицы Байтурсынова на проспект Сейфуллина и дальше на проспект Аль-Фараби.

Я, как депутат маслихата, инициирую сбор всех структур, имеющих к этому отношение, а именно газ, архитектуру, акимат района, для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы мы не перекрывали улицы, а наоборот, пробивали новые, учитывая ситуацию с пробками в Алматы. Мы уже потеряли одну улицу Пожарского в этом же Бостандыкском районе, теперь что, новая жертва - Политехническая? Не дадим ее потерять, алмаатинцы", - высказался депутат.


Напомним, общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.

16 ноября президент Казахстана отметил нарастающее недовольство общества в связи с уплотнительной застройкой города.

Нельзя превращать город в каменные джунгли... При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а прежде всего жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного города", - поручил он.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

02.12.2022, 08:55 7091
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
В большинстве регионов ожидаются осадки
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Погоду на большей территории Казахстана будет обуславливать южный циклон, с которым пройдет снег, на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока РК прогнозируется временами сильный снег.

Лишь на западе и крайнем севере Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. В северных, восточных, южных и юго-восточных регионах страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре - низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".


Ночью в Туркестанской, Жамбылской областях, днем в Алматинской области, а также в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег.

В Астане: переменная облачность, температура днем -19, -21°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы: переменная облачность, -1, -3°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, -1, +1°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

01.12.2022, 21:21 18626
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
Синоптики предупреждают о тумане и метели
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Алматинской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Акмолинской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 декабря в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

В Алматы 2 декабря временами ожидаются туман, гололед.

2 декабря на юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

2 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 2 декабря временами ожидается туман.

2 декабря ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

2 декабря на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман.

2 декабря на севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель.

2 декабря ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Минфине ответили на вопрос о списании кредитов казахстанцев

01.12.2022, 14:41 29586
В Минфине ответили на вопрос о списании кредитов казахстанцев
Фото: Depositphotos
Это отдельная возможная инициатива, но на сегодня Минфином не рассматривается
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Будет ли "амнистия по банковским займам" в случае принятия закона о банкротстве физических лиц, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

У нас предусмотрена процедура подготовки законопроекта по банкротству. Списание кредитов не взаимосвязано с данным законом и не является предметом этого закона", - сообщил он.


Вице-министр отметил, что это отдельная возможная инициатива, но на сегодня Минфином не рассматривается.

Мы в своей части подготовили законопроект, после обсуждения депутатским корпусом постараемся в максимально короткие сроки данный законопроект принять, чтобы был действенный механизм, действенный инструмент, чтобы человек с задолженностью мог обратиться и дальше в правовом поле мог участвовать в процедурах. Чтобы ему не начисляли штрафные санкции, не выставлялось уведомление, а также не принимались меры взыскания. Наша задача в этом заключается", - проинформировал Ержан Биржанов.


По его словам, о списании кредитов много говорят, но решения такого нет.

Думаю, пока мы будем своим законом этот вопрос регулировать. Почти 1,5 млн казахстанцев имеют просрочку более 90 дней, и это категория будущих заявителей по закону о банкротстве", - добавил вице-министр финансов РК.

 

Шымкентские волонтеры продают игрушки и картины, чтобы помочь девочке, больной раком

01.12.2022, 14:34 30181
Шымкентские волонтеры продают игрушки и картины, чтобы помочь девочке, больной раком
Фото: Depositphotos
Трехлетней Дарине Хикматуллиной с диагнозом нейробластома через месяц предстоит операция по пересадке костного мозга. До этого времени нужно собрать 23 миллиона тенге
Шымкент. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Шымкентские волонтеры в течение нескольких месяцев собирают средства на операцию и лечение трехлетней Дарине Хикматуллиной.

Девочка уже пять месяцев борется с нейробластомой и нуждается в срочной пересадке костного мозга. Она уже прошла 6 курсов химиотерапии. До операции, которую планируется сделать в Турции, остался один месяц.

Благодаря неравнодушным людям родителям удалось собрать 35 миллионов тенге, но стоимость операции - 58 миллионов. В настоящее время для спасения девочки не хватает 23 миллионов.


Собрать средства малышке помогают волонтеры "Добряки Шымкента". Одна из них - Надежда Лукьянова продает сделанные собственноручно игрушки из дерева, а все вырученные от продажи средства переводит на счет отца Дарины - Альберта Хикматуллина.


К благотворительной акции подключились и шымкентские предприниматели. Одна из них - Мария Брезинская сняла сюжет про дедушку Дарины - известного шымкентского коллекционера. Рамиль Хикматуллин собирал картины известных казахстанских художников в течение 35 лет и теперь готов распродать всю свою коллекцию из почти 300 картин, чтобы помочь внучке справиться с тяжелым недугом. Мария Брезинская призывает неравнодушных казахстанцев помочь семье со сбором средств на операцию, чтобы культурное наследие не ушло за рубеж, а осталось в Казахстане.

Если 23 тысячи человек отправят по тысяче тенге на реквизиты, которые мы оставим в видео, то получится быстро закрыть сбор. Не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными", - говорит Мария.


 

Министр цифрового развития высказался о радиофобии казахстанцев

01.12.2022, 12:56 34136
Для обеспечения населения связью необходимо устанавливать сотовые станции
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в кулуарах сената высказался об опасности для населения станций сотовой связи.

Если какому-то человеку не нравится, что стоит базовая станция, сегодня оператор вынужден по этому требованию снимать оборудование и искать новое место установки. Это не только поиск места установки, это еще и капитальные затраты, для того чтобы базовую станцию установить. Это не только железные конструкции, на которые базовая станция устанавливается, это еще подводка необходимых сетей, то есть для того, чтобы базовая станция работала, к ней нужно оптический кабель подвести - это затраты времени, ресурсов и т.д.", - сказал Багдат Мусин.


Он отметил, что, для того чтобы обеспечить население связью и интернетом, необходимо устанавливать базовые станции.

Нужно донести до жителей информацию, что никто их облучать не собирается, никакой Бил Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается. Это на самом деле просто жизненная необходимость на сегодня, как вода в доме необходима, так и связь необходима. Поэтому для того, чтобы эта связь была, нам нужно устанавливать базовые станции сполна на всех жилых комплексах, чтобы покрывать определенные районы", - сказал министр.


Ранее министр сообщил, когда казахстанцы смогут использовать QR-код для подписания документов.

 

Когда казахстанцы смогут использовать QR-код для подписания документов

01.12.2022, 11:45 36381
Когда казахстанцы смогут использовать QR-код для подписания документов
Фото: gov.kz
Введение QR-кодов для подписания документов будет осуществлено в течение следующего года
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в кулуарах сената рассказал о сроках введения QR-кода для подписания документов.

По словам Мусина, введение QR-кодов для подписания документов будет осуществлено в течение следующего года.

Мы установим требование всем государственным информсистемам, которые обслуживают граждан, иметь в арсенале предложение сервиса по QR-подписанию", - пояснил он.


Он также рассказал о преимуществах подписи документов посредством QR-кода. Сегодня пользователь государственного интернет-портала должен устанавливать дополнительные программные обеспечения на компьютер. И у многих с этим возникают сложности.

Мы эту трудность решаем путем того, что каждый человек имеет с собой мобильный телефон, в котором будет сохраняться электронная подпись или же будет сгенерирована в онлайне на основе биометрической идентификации… Когда человек захочет использовать электронную подпись, он будет открывать ее в приложении, наводить на QR-код документа, который хочет подписать и в момент считывания кода он будет нажимать кнопку, подтверждающую согласие подписать документ", - рассказал министр.


Вся эта процедура по подписанию будет проходить на серверах и мобильном устройстве.

Мы думаем об удобстве. На самом деле на многих порталах используются электронные подписи… Популярные платформы отошли от лишнего объяснения гражданам, что они имеют электронную подпись в телефоне. Поэтому мы взяли у них лучший опыт. Электронную подпись человека будем хранить в облачном виде или же на мобильной телефоне", - добавил Мусин.


 

Досаев потребовал отозвать у застройщика ЖК у рощи Баума разрешительные документы

01.12.2022, 10:39 38681
Досаев потребовал отозвать у застройщика ЖК у рощи Баума разрешительные документы
Аким остался недоволен тем, что строительство ЖК "Family" продолжилось без его ведома
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района потребовал отозвать все разрешительные документы на строительство ЖК "Family" у рощи Баума.

По словам жителей района, весной 2022 года управление градостроительного контроля начало проверку по строительству ЖК "Family" и выявило нарушения, в том числе нецелевое использование земельного участка и отсутствие разрешительных документов. Тогда управление подало иск в суд. Застройщик был вынужден приостановить строительные работы.

Однако сейчас строительство ЖК продолжается. Выяснилось, что застройщик предоставил суду согласование эскизного проекта, АПЗ, прохождение экспертизы и другие необходимые для строительства документы. В итоге суд оставил иск управления без рассмотрения, сообщает портал Informburo.kz.

Ерболат Досаев остался недоволен тем, что строительство ЖК "Family" продолжилось без его ведома. Во время прямого эфира аким обратился к представителю управления городского планирования и урбанистики.

Я не видел его в списках проблемных объектов. Почему никто не отчитался? Возвращайте все обратно на место. Подавайте соответствующий иск и отзывайте все ранее выданные разрешительные документы. Даю вам на это один месяц", - сказал Досаев.

 

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