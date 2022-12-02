В Алматы на два маршрута выйдут газовые автобусы вместимостью более 85 пассажиров

Касым-Жомарт Токаев отметил, что после 2025 года в городе не должно остаться дизельных автобусов

Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для повышения качества обслуживания со 2 декабря на маршруты № 202 и № 205 выйдут новые автобусы марки Foton, сообщает управление городской мобильности города.





По данным ведомства, новые 12-метровые автобусы вместимостью более 85 человек работают на газе, оснащены пандусом и кондиционером.





Ранее на маршрутах работали автобусы вместимостью до 70 человек.





На маршруте № 202 курсировали 15 автобусов марки ЛиАЗ. В последние месяцы плановый выход автобусов снизился до 40%. В связи с этим принято решение о запуске 20 новых автобусов. Планируется, что после обновления интервал между автобусами составит 14-15 мин. Ожидается, что пассажиропоток по маршруту автовокзал Сайран - Каскелен будет увеличен с 160 тысяч до 400 тысяч пассажиров в месяц", - рассказали в управлении.





Маршрут № 205 обслуживали 18 автобусов, где также регулярность уменьшилась до 50%. Теперь маршрут по направлению Орбита - рынок Жетысу будут обслуживать 25 новых автобусов, и интервал движения составит 7-9 минут.





Ожидается, что с обновлением подвижных составов маршрут будет обслуживать до 500 тысяч пассажиров в месяц вместо 300 тысяч.



