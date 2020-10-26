В Алматы открылась аллея журналистов

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Журналисты из 35 редакций высадили каштаны в центре Алматы. Новая аллея находится по проспекту Абая, возле здания Алматыгенплана. Работники средств массовой информации высадили около 200 саженцев, передает Kazakhstan Today.

Мы выбрали каштан, потому что это исконно алматинское дерево, ассоциируется с мегаполисом. Вторая причина - практически везде под землей проходят коммуникации: инженерные сети, вода, электричество, телефонные линии и так далее. Данный участок не исключение, а у каштана достаточно короткая корневая система, около трех метров. В целом город зонирован на секторы, где с учетом рекомендаций экологов, экспертов из горзеленстроя выбраны сорта деревьев", - прокомментировала руководитель управления зеленой экономики акимата Алматы Наталья Ливинская.

Журналисты высадили саженцы и сразу же их полили. Специалисты управления зеленой экономики раздали памятки, где расписаны правила ухода за деревьями. Обязательное условие для приживаемости растения в первый год - это обильный полив, а именно - 72 раза в год.

Всегда мечтала посадить свое дерево, и вот представилась такая возможность. Место отличное выбрали, аллея получилась красивая. Когда они вырастут, думаю, уже следующей осенью здесь будет очень живописно. Обязательно буду ухаживать за ним, поливать. Была рада увидеть всех коллег", - сказала корреспондент Sputnik Казахстан Ольга Тонконог.

Редакции СМИ установили у своих саженцев таблички, а также повязали бирки. Аллея растянулась вдоль проспекта Абая, от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

В Алматы проблема с экологией, а деревья помогают справиться с ними, поэтому, я считаю, правильно высаживать саженцы. Наш город – город-сад, и мы должны поддерживать этот имидж. Вместе с тем правильно будет не просто высадить и забыть про свое дерево, а ухаживать за ним и следить за тем, чтобы оно прижилось. Это большая ответственность", - считает продюсер телеканала Atameken Busines Роза Утелова.

По информации управления зеленой экономики, до конца 2020 года в Алматы будет высажено 250 тысяч деревьев. Особое внимание будет уделено озеленению нового Алатауского района.

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