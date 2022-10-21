В Алматы открылся джаз-клуб EverJazz

Фото: EverJazz

Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 октября в южной столице открылся первый профессиональный джаз-клуб Алматы EverJazz.

С 2009 года джазовый центр EverJazz организовал в России более 8000 концертов, около 100 фестивалей, сотни просветительских мероприятий и мастер-классов, многолетнюю программу для обучающихся джазовому мастерству EverJazz.ДЕТИ, конкурс молодого авторского джаза. Гостями и слушателями стало более 2 миллионов человек, сообщили организаторы.

С появлением джаз-клуба EverJazz в Алматы эти проекты будут развиваться и в Республике Казахстан. Открытием джаз-клуба EverJazz стал фестиваль джазовой музыки от музыкантов, чьи имена известны не только в российской и казахстaнской джазовой среде, но и далеко за ее пределами.





Профессиональный джаз-клуб EverJazz ориентирован на высокий уровень игры и поддержку эстетики джаза: целью организаторов является развитие клубной культуры, что означает серьезный подход к исполнению и восприятию музыки. Звездный статус исполнителей и коллективов не исключает появления в клубе EverJazz и совсем молодых музыкантов. Традиция открытых джемов призвана поощрять молодое поколение джазменов на профессиональное развитие.

Джаз-клуб призван стать домом для алматинских музыкантов. На концертах профессиональные исполнители не только встречаются с истинными ценителями джазовой музыки, они обретают единомышленников и создают творческую среду, необходимую для джазменов. Здесь можно презентовать новые авторские программы, находить вдохновение и партнеров для творческих коллабораций. Джаз-клуб - это пространство свободы и импровизации", - сказал основатель и продюсер джазового центра EverJazz Алексей Глазырин.





Джазовая вокалистка, музыковед Ирэна Аравина отметила, что музыканты Алматы и всего Казахстана давно мечтали о джаз-клубе.

Такое место необходимо для творческой реализации музыкантов и воплощения их профессиональных амбиций. Это вместе с тем и место встречи со своим слушателем, понимающим и ценящим джазовую эстетику. Прекрасно, что наши мечты и планы EverJazz совпали. Теперь джаз-клуб будет собирать алматинцев и гостей города на свои концерты", - сказала она.

Концерты джаз-клуба будут проходить на площадке одного из старейших ресторанов города "Тироль" на Арбате.





На открытии 19 октября выступили прославленный Khomenkov band с программой, посвященной творчеству фьюжн-саксофониста Уэйна Шортера. После концерта прошел большой джазовый джем-сейшн. All stars jam session собрал главных звезд казахстанского и российского джаза - Ирэну Аравину, Диану Макину, Антона Антонова, Дмитрия Рябова, Дениса Шушкова и многих других.

Концертная афиша отражает заявленную миссию EverJazz по развитию джазовой среды в Алматы. Планируются выступления не только признанных звезд казахстанской джазовой сцены (Ирэны Аравиной, Дианы Макиной, Гаухар Саттаровой, Вадима Оленина), но и талантливых российских музыкантов (Ростаслава Голивца, Дениса Сона, Александра Рудовских). Уже в этом году стартуют проекты для талантливой молодежи, обучающейся джазовой музыке, планируется проведение джазовых фестивалей с участием музыкантов со всего мира.





Организовывать джазовые концерты - это прежде всего миссия. Создавать правильную атмосферу, добиваться идеального звучания, находить новые имена, привлекать слушателей, для которых джаз открывает новые миры импровизации. EverJazz пришел в Алматы всерьез и надолго, мы планируем развернуть здесь целую сеть наших образовательных и просветительских проектов, проводить крупные фестивали, организовывать гастроли американских и европейских исполнителей. Это прекрасный теплый город, и здесь должно быть место, в котором звучит джаз", - сообщила директор джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург) Ирина Щетникова.

В джаз-клубе EverJazz в комфортной атмосфере можно услышать уникальные коллективы и все оттенки джаза, а также блюз, фанк, соул, фьюжн и другие стили.



