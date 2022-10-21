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В Алматы открылся джаз-клуб EverJazz

20.10.2022, 12:57 22536
В Алматы открылся джаз-клуб EverJazz
Фото: EverJazz
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 октября в южной столице открылся первый профессиональный джаз-клуб Алматы EverJazz.  
 
С 2009 года джазовый центр EverJazz организовал в России более 8000 концертов, около 100 фестивалей, сотни просветительских мероприятий и мастер-классов, многолетнюю программу для обучающихся джазовому мастерству EverJazz.ДЕТИ, конкурс молодого авторского джаза. Гостями и слушателями стало более 2 миллионов человек, сообщили организаторы.
 
С появлением джаз-клуба EverJazz в Алматы эти проекты будут развиваться и в Республике Казахстан. Открытием джаз-клуба EverJazz стал фестиваль джазовой музыки от музыкантов, чьи имена известны не только в российской и казахстaнской джазовой среде, но и далеко за ее пределами.

 
Профессиональный джаз-клуб EverJazz ориентирован на высокий уровень игры и поддержку эстетики джаза: целью организаторов является развитие клубной культуры, что означает серьезный подход к исполнению и восприятию музыки. Звездный статус исполнителей и коллективов не исключает появления в клубе EverJazz и совсем молодых музыкантов. Традиция открытых джемов призвана поощрять молодое поколение джазменов на профессиональное развитие.
 

Джаз-клуб призван стать домом для алматинских музыкантов. На концертах профессиональные исполнители не только встречаются с истинными ценителями джазовой музыки, они обретают единомышленников и создают творческую среду, необходимую для джазменов. Здесь можно презентовать новые авторские программы, находить вдохновение и партнеров для творческих коллабораций. Джаз-клуб - это пространство свободы и импровизации", - сказал основатель и продюсер джазового центра EverJazz Алексей Глазырин.


 
Джазовая вокалистка, музыковед Ирэна Аравина отметила, что музыканты Алматы и всего Казахстана давно мечтали о джаз-клубе.
 

Такое место необходимо для творческой реализации музыкантов и воплощения их профессиональных амбиций. Это вместе с тем и место встречи со своим слушателем, понимающим и ценящим джазовую эстетику. Прекрасно, что наши мечты и планы EverJazz совпали. Теперь джаз-клуб будет собирать алматинцев и гостей города на свои концерты", - сказала она.

 
Концерты джаз-клуба будут проходить на площадке одного из старейших ресторанов города "Тироль" на Арбате.

 
На открытии 19 октября выступили прославленный Khomenkov band с программой, посвященной творчеству фьюжн-саксофониста Уэйна Шортера. После концерта прошел большой джазовый джем-сейшн. All stars jam session собрал главных звезд казахстанского и российского джаза - Ирэну Аравину, Диану Макину, Антона Антонова, Дмитрия Рябова, Дениса Шушкова и многих других.
 
Концертная афиша отражает заявленную миссию EverJazz по развитию джазовой среды в Алматы. Планируются выступления не только признанных звезд казахстанской джазовой сцены (Ирэны Аравиной, Дианы Макиной, Гаухар Саттаровой, Вадима Оленина), но и талантливых российских музыкантов (Ростаслава Голивца, Дениса Сона, Александра Рудовских). Уже в этом году стартуют проекты для талантливой молодежи, обучающейся джазовой музыке, планируется проведение джазовых фестивалей с участием музыкантов со всего мира.

 

Организовывать джазовые концерты - это прежде всего миссия. Создавать правильную атмосферу, добиваться идеального звучания, находить новые имена, привлекать слушателей, для которых джаз открывает новые миры импровизации. EverJazz пришел в Алматы всерьез и надолго, мы планируем развернуть здесь целую сеть наших образовательных и просветительских проектов, проводить крупные фестивали, организовывать гастроли американских и европейских исполнителей. Это прекрасный теплый город, и здесь должно быть место, в котором звучит джаз", - сообщила директор джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург) Ирина Щетникова.

 
В джаз-клубе EverJazz в комфортной атмосфере можно услышать уникальные коллективы и все оттенки джаза, а также блюз, фанк, соул, фьюжн и другие стили.

 

новости по теме

Акимат Алматы не давал разрешение на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе

21.10.2022, 10:15 5036
Акимат Алматы не давал разрешение на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района прокомментировал строительство жилого комлека.
 
Жители района обеспокоены развернутой стройкой выше Горного гиганта по улице Оспанова, где расположено кладбище. По их словам, "кладбище могут сравнять с землей".
 
По словам акима, на этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса. Он напомнил, что выше аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилого строительства с административным корпусом.
 

К сожалению, кладбище, о котором вы говорите, не зарегистрировано (неучтенные захоронения, кладбище 50-х годов относилось к Илийскому району) и его нет даже на карте города. Я дал поручение разобраться со статусом кладбища. Управлением градостроительного контроля города сегодня работы остановлены, так как город разрешение на строительство не выдавал. Котлован вырыли незаконно - подобная инициатива граждан будет пресекаться", - заверил Досаев.

 
В акимате Алматы отметили, что в настоящее время управлением градостроительного контроля города принимаются административные меры в отношении одного из собственников за проведение строительно-монтажных работ по разработке котлована без проектно-сметной документации.

Аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.
 

В Алматы открылась выставка рисунков "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение"

21.10.2022, 09:47 5486
В Алматы открылась выставка рисунков "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение"
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во Дворце школьников Алматы 20 октября состоялась церемония награждения победителей конкурса детских рисунков и открытие выставки "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение", посвященная 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.
 

Данное мероприятие очень прекрасное. Все рисунки произвели на меня очень хорошее впечатление. В работах детей я увидела добрые пожелания к китайско-казахстанским дружественным отношениям и художественное мастерство. Они изобразили по своему взгляду дружбу между нашими государствами. Цель мероприятия выполнена, наша дружба, передаваемая из поколения в поколение", - сказала генеральный консул КНР в Алматы - госпожа Цзян Вэй.


 
Она отметила, что в развитии двусторонних отношений самым важным является взаимопонимание и доверие, а такие мероприятия очень сближают.
 
Генеральный консул КНР в Алматы сообщила, что в следующем году также планируется организовать подобные мероприятия.

 
В конкурсе приняли участие 118 детей от 6 до 14 лет. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами.

По итогам конкурса были определены 60 лучших работ, которые с 20 по 30 октября будут представлены в Выставочном зале Дворца школьников Алматы.

 
Обладателями Гран-при конкурса рисунков стали Исламова Альмира – ученица художественной школы "Метаморфозы" при школе №121 и учащаяся гимназии №34 Чилдебаева Аружан.
 
Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи маслихата города Алматы Аканова Асия, комиссии было очень сложно определять победителей из 118 участников конкурса.


 

На выставке представилась возможность глазами детей увидеть взаимоотношения. Самая частая картина это две руки, значит наши дети это видят так. Сегодня все получили удовольствие, это новые позитивные впечатления. Мы все зарядились позитивной энергией", - поделилась впечатлениями Аканова Асия.



 
Организатором мероприятия выступил Дворец школьников Алматы при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы и акимата города.
 
Выставка продлится до 30 октября в Выставочном павильоне Дворца школьников города Алматы.


 

Завершено строительство домов для пострадавших в результате лесного пожара в Костанайской области

21.10.2022, 08:52 7816
Завершено строительство домов для пострадавших в результате лесного пожара в Костанайской области
Фото: Кадр с видео
Костанай. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аулиеколе завершили строительство домов, для пострадавших в результате лесного пожара. Об этом сообщили в отделе госконтроля.
 
К эксплуатации готов 91 жилой дом. Все они обеспечены электричеством, газо- и водоснабжением, водоотведением и интернетом. Также в новом районе проложили нижний слой асфальта, сообщает "Хабар 24".
 
Строительством занимались 16 подрядных организаций. Кроме того, все пострадавшие семьи получили спонсорскую материальную и гуманитарную помощь от общественных фондов.

 
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 
Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

21.10.2022, 08:27 8376
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), гололед.
 

Лишь на юго-востоке страны без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе республики сохраняется туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане – облачно, температура воздуха днем составит +13 - +15 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы – облачно, +17 - +19 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

20.10.2022, 21:23 17556
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября на юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября ночью и утром на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
21 октября на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.
 
21 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
Утром и днем 21, сутки 22 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
 
21 октября ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер южный 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в северной половине Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Акмолинской области новоселам вручили ключи от квартир

20.10.2022, 20:56 18106
Фото: акимат Акмолинской области
Кокшетау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в преддверии Дня Республики в селе Сандыктау Акмолинской области ключи от квартир получили 72 семьи.
 
Среди очередников, получивших жилье, дети-сироты, неполные, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акима.
 
Два 36-квартирных жилых дома были построены в рамках государственной программы "Нұрлы жер", которая направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора. В каждом доме имеются 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир.
 
Ключи новоселам вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
 

Очень символично, что сегодня, в этот праздничный день, накануне национального праздника - Дня Республики вы получите ключи от квартир. Хотелось бы отметить, что для сельчан создан современный благоустроенный жилой комплекс с игровыми и спортивными площадками. Это даст возможность жителям организовать досуг и заниматься спортом на свежем воздухе. Новоселье - большая радость для любой семьи. Я еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня обретет долгожданное жилье и станет новоселами", - отметил руководитель региона в поздравительном слове.

 
Счастливой обладательницей квартиры стала работница сельского дома культуры Наталья Шаповалова, воспитывающая ребенка с особенностями развития.
 

Стояла в очереди 3 года. Для моей семьи это очень значимое событие. Мы счастливы получить квартиру в новом современном доме. Квартира светлая, уютная, теплая, с хорошей планировкой. Очень довольны тем, что существуют такие государственные программы, благодаря которым можем получить собственное жильё. В преддверии праздника это особенно значимо и радостно", - поделилась жительница села.

 
К слову, в регионе уделяется большое внимание реализации национальных проектов, направленных на рост благосостояния и повышение качества жизни граждан страны. Одним из основных направлений государственной политики является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем.
 
В прошлом году в области улучшили жилищные условия около 5 тысяч семей акмолинцев, в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья, а это порядка 5,5 тысячи квартир.
 

В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев

20.10.2022, 16:04 23916
В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев
Фото: МЧС РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
 

По причинам пожара сейчас комиссия, которая работала от нас и есть еще межведомственная комиссия, пока склоняется к версии, что все-таки этот пожар не природного происхождения, поэтому комиссия еще расследует. Это в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара", - проинформировал Сериккали Брекешев.

 
По словам министра, две комиссии работали по подсчету ущерба от пожара. На сегодняшний день, по предварительным данным, прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге.
 

Общая площадь была изначально, мы говорили, 43,8 тысячи гектаров, но после подсчета (…) там были и водные объекты. Если вот эти водные объекты и сельхозугодия убрать, то получилось около 40 тысяч гектаров, из них порядка 35 тысяч гектаров - это покрытые лесом", - добавил он.


Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 

В Алматы переделают линию BRT

20.10.2022, 15:45 24561
В Алматы переделают линию BRT
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полосы BRT в Алматы перенесут с середины дороги на правую крайнюю полосу, сообщил сегодня на встрече с жителями Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев.
 
В какую сумму это обойдется бюджету и как отразится на передвижении алматинцев на автобусах, градоначальник не ответил, сообщает BES.media.
 
Паблик напомнил, что открытая система BRT построена в городе для передвижения стандартных городских маршрутов.
 

Расположение полос BRT в центре дороги (крайней внутренней полосе проезжей части) является необходимым решением для уменьшения влияния на движение общественного транспорта конфликтных ситуаций участников дорожного движения, вызванных дорожными заторами, нерегулируемыми парковками, останавливающимися такси, а также погрузкой и выгрузкой товаров", - говорится в информации.

 
Расположение BRT на крайней правой полосе проезжей части рассмотрено на участках дорог, где полностью устранены парковки и предполагается соблюдение эффективных мер обеспечения предотвращения стихийных парковок и остановки автомобилей.
 
В информации подчеркивается, что линией BRT были недовольны в основном водители легкового транспорта. Для пассажиров общественного транспорта время проезда по улице Тимирязева уменьшилось с 22 до 14 минут, увеличился пассажиропоток.

Планировалось, что по линии BRT будут ездить "гармошки", был запущен один маршрут, и на этом дальнейшее развитие системы скоростных автобусов прекратилось.
 
Строительно-монтажные работы по строительству первой очереди первого коридора BRT обошлись бюджету Алматы в 4,2 млрд тенге.
 

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