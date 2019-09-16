Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы отмечают День города, передает Kazakhstan Today.

День города Алматы традиционно проходит каждое третье воскресенье сентября, в этом году он выпал на 15 сентября.

Сегодня по всему городу проходят масштабные культурно-массовые и спортивные мероприятия, выставки, акции и многое другое, сообщили в Государственном фонде развития молодежной политики города Алматы.

Фестиваль "Apple City Almaty" стартовал 8 сентября и проходил поэтапно в течении недели, в 8 районах города Алматы. В каждом районе для участников были организованы концерты, мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания. Сегодня состоится итоговое городское мероприятие - веселое party "Apple City Almaty" в Depo Evolution Park-ке. Гостей мероприятия ждет праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов, показательные выступления спортивных секций досуговых центров.

На мероприятии будут функционировать зоны мастер-классов, аквагриммов и hand-made поделок.

Для любителей искусства и живописи, юные талантливые художники выставят свои работы на арт-выставке.

Пройдут мини-соревнования по настольному теннису и игре в шахматы и шашки. Организуются интересные квесты, полные приключений, с различными задачами, вопросами и головоломками, протяженностью по всей территории Depo. А для самых маленьких посетителей будет функционировать зона активити-игр, с интересными забавами, которые будут проводить специально подготовленные аниматоры.

Также состоится ярмарка яблок и яблочных изделий. В день фестиваля садоводы выложат на прилавках ярмарки местные алматинские апорты. Мини-базар с яблочным угощением предоставит гостям возможность продегустировать и приобрести продукцию и яблоки самых разных и вкусных сортов.

Завершится мероприятие награждением победителей конкурсов "Лучшая песня об Алматы", "Лучший танец", "Оригинальная композиция из яблок".

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