В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты

Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой иностранной валюты на сумму более $800 тыс., передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по Алматы проводится досудебное расследование в отношении жителя Алматы по факту неоднократного сбыта фальшивой иностранной валюты, номиналом 100 долларов США в количестве 2932 штуки на общую сумму 293 200 долларов США. Кроме того, подозреваемый хранил с целью сбыта 600 000 фальшивых долларов США", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.





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