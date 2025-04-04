В Алматы сносят входную группу кафе в центре города
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постройка возле кафе Juz на улице Сатпаева, 4а, возведена без разрешительных документов. Кроме того, она расположена на территории общего пользования и занимает пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
4 октября 2024 года в ходе внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении арендатора ТОО "ALMA Construction and Design" управлением приняты административные меры с направлением материалов в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям", - сообщили в управлении градостроительного контроля.
22 ноября 2024 года суд постановил снести незаконно возведенные строения, и почти через месяц, 27 декабря, постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос начат 3 апреля с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек по улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.