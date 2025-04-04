В Алматы сносят входную группу кафе в центре города

Также рассматривается возможность проведения выставки, посвященной шедеврам русской живописи, в сотрудничестве с Государственным Русским музеем

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Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный музей РК и Государственный Эрмитаж РФ расширяют сотрудничество. В рамках партнерства запланированы совместные выставки, проведение дней Эрмитажа в Астане, стажировки для сотрудников, а также издание каталога, - Национальный музей РК и Государственный Эрмитаж РФ расширяют сотрудничество. В рамках партнерства запланированы совместные выставки, проведение дней Эрмитажа в Астане, стажировки для сотрудников, а также издание каталога, сообщает пресс-служба Национального музея.





Договоренности достигнуты по итогам рабочей командировки директора Национального музея РК Берика Абдигалиулы и старшего научного сотрудника отдела археологии и этнографии научно-методической службы Руслана Дуванбекова в ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы.





Основными целями визита стали укрепление межмузейного сотрудничества, подписание меморандумов, согласование совместных проектов и проведение рабочих встреч с представителями крупнейших музеев", - говорится в сообщении.





В Санкт-Петербурге состоялись встречи с руководством Русского музея, Эрмитажа, Кунсткамеры и Российского этнографического музея. В Москве прошли переговоры с представителями Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея Востока, Палеонтологического музея и Государственного центрального музея современной истории России.





В частности, стороны договорились провести совместные выставки и дни Эрмитажа в Астане, а также организовать стажировку для сотрудников Нацмузея и издать каталог.





Также рассматривается возможность проведения выставки, посвященной шедеврам русской живописи, в сотрудничестве с Государственным Русским музеем.





С Кунсткамерой запланировано совместное издание двухтомного каталога, в котором будет представлена материальная культура казахов из ее музейной коллекции.





Предстоит большая работа с коллегами из Палеонтологического музея. Стороны договорились о проведении методических консультаций по подготовке каталога, организации совместных экспедиций на территории Казахстана, а также о создании копий научных реконструкций скелетов доисторических животных, найденных в Казахстане, но хранящихся в российском музее", - рассказали в пресс-службе.





По итогам поездки были подписаны меморандумы о сотрудничестве, намечены перспективные направления партнерства, включая обмен экспозициями и совместные исследования. Это событие стало важным шагом в развитии и укреплении культурных связей между Казахстаном и Россией, подчеркнули в Национальном музее.