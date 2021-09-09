В Алматы учебный год начался при строгом соблюдении карантинных норм

АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о начале нового учебного года и организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом учебном году в школы пошел 301 171 учащийся. В государственных школах обучаются 280 458 детей и подростков, в частных - 20 713. Почти на 3 тысячи возросло число первоклассников в государственных школах. В первых классах обучается 30 751 учащийся.

С целью охраны здоровья учащихся и создания безопасных условий учебный процесс выстроен одновременно по трем направлениям. Во-первых, при офлайн-обучении соблюдается требование по наполняемости классов до 25 учащихся. На сегодня 37%, или 104 246 учащихся, 45 государственных школ обучаются в традиционном формате. В 71 частной школе офлайн учатся 20 650 учащихся, что составляет больше 99%.

Во-вторых, применено комбинированное обучение, при котором основные предметы изучаются в школе, остальные - дистанционно. Таким форматом обучения на сегодня охвачены 55%, или 154 424 учащихся 162 государственных школ.

В-третьих, в онлайн-формате обучаются 21 788 учащихся, что составляет 8%. Этой формой обучения охвачены в основном дети, заболевшие инфекцией, дети, контактные с заболевшими, входящие в группу риска по заболеваемости, а также дети, чьи родители письменно обратились в администрации школ с просьбой об организации дистанционного обучения.

В зависимости от учебной нагрузки и контингента учащихся по согласованию с родителями в школах организовано пяти- и шестидневное обучение.

Совместно с управлением общественного здоровья и департаментом санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно ведется мониторинг ситуации в школах. Сагинтаев подчеркнул, что родителям необходимо проявлять осторожность, чтобы не заразить детей. В этой ситуации необходимо быть ответственными и вакцинироваться.

С начала учебного года в Казахстане зарегистрировали 426 случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников.

Напомним, в новом учебном году школьники вернулись к традиционному формату обучения.

В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос . На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?". Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

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