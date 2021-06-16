В АРРФР сообщили об увеличении числа интернет-мошенничеств в 2,5 раза

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о мерах, которые принимает ведомство для борьбы с интернет-мошенничествами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным криминальной полиции МВД РК, в текущем году количество зарегистрированных случаев интернет-мошенничества в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло с 3392 до 8464. Одним из распространенных инструментов злоумышленников является оформление онлайн-кредитов на граждан без их участия.

В Северо-Казахстанской области был задержан мошенник, совершивший 50 хищений, используя копии документов граждан, объявления об утере которых находил в социальных сетях . Другой случай произошел в Костанайской области. Там женщина оформляла товарные онлайн-кредиты на имя местных жителей без их участия, используя фотографии удостоверений личности", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

Ведомство провело мониторинг фиктивных кредитов, выданных микрофинансовыми организациями в 2020-2021 годах. С начала 2021 года в целях недопущения мошеннических операций с микрокредитами были приняты надзорные меры.

Во-первых, в феврале 2021 года агентством в отношении МФО было предписано прекратить предоставление микрокредитов электронным способом без биометрической идентификации, либо идентификации с помощью электронной цифровой подписи. Дополнительно для защиты пострадавших граждан МФО приостановили начисление вознаграждения и неустойки по микрокредитам, полученным мошенническим способом. Информация об этих инцидентах была направлена в кредитное бюро, чтобы скорректировать кредитные истории пострадавших казахстанцев", - рассказал директор департамента методологии и пруденциального регулирования Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев.

По его словам, в марте 2021 года агентство обязало все МФО, которые выдают онлайн-займы, обеспечить фактическую проверку и подтверждение подлинности клиента, сверку его данных с данными, указанными в заявке, соответствие фактических биометрических данных клиента данным, указанным в документах, удостоверяющих личность, а также фиксировать волеизъявление клиента на получение микрокредита.

Принятые меры содействовали тому, что за 4 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев выдачи фиктивных микрокредитов снизилось в 3,6 раза.

Для недопущения мошенничества с микрокредитами 30 апреля текущего года был введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Теперь для получения займов идентификация гражданина может быть осуществлена только посредством электронной цифровой подписи, либо соответствия биометрическим параметрам с использованием сервиса Центра обмена идентификационными данными Национального банка Республики Казахстан или двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени. Важно отметить, что МФО обязаны в случае обнаружения несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, в течение двух рабочих дней принимать меры для устранения причин и последствий", - заключил директор департамента методологии и пруденциального регулирования АРРФР.

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