Мошенник оформлял онлайн-кредиты на жителей Нур-Султана

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - 15 сентября сотрудниками полиции задержан 40-летний гражданин, продолжительное время оформлявший онлайн-кредиты на жителей столицы посредством интернет-ресурсов, передает Kazakhstan Today.

Мошенник путем обмана получал от менеджеров финансовых организаций персональные данные жителей столицы, на которых в дальнейшем оформлял онлайн-займы, сообщает Polisia.kz

С использованием персональных данных мошенник получал доступ к учетной записи потерпевших, далее, денежные средства, поступившие в качестве кредита, он выводил через виртуальные карты и электронные кошельки. Таким образом, на жителей оформлялись кредиты, о которых они не подозревали.

В настоящее время установлены около 50 пострадавших от действий мошенника.

В ходе расследования сотрудникам полиции удалось установить IP-адрес мошенника и задержать его с поличным.

Задержанный водворен в следственный изолятор. В отношении него расследуются уголовные дела по статье 190 УК РК (мошенничество в отношении пользователя информационной системы).

Мужчина неоднократно судим на мошенничество. В последний раз его задерживали два года назад. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

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