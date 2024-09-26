25.09.2024, 10:09 44731
В Астане выявлена незаконная майнинговая ферма
Фото: pixabay.com
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы без соответствующей лицензии расследуется Агентством по финансовому мониторингу.
Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории города Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге", - сообщили в АФМ.
В ходе досудебного расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция.
Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.
По данным АФМ, в сфере незаконного оборота цифровых активов в текущем году уже состоялось 7 приговоров, арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.
АФМ напоминает, что в соответствии с законом РК "О цифровых активах" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".
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25.09.2024, 20:50 18306
Жителей Алматы и области предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей
Фото: Freepik
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 и 27 сентября по Алматы и Алматинской области ожидаются сильные дожди.
В связи с прогнозом сильных дождей в период 26-27 сентября в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - говорится в прогнозе.
Управление развития коммунальной инфраструктуры города сообщило, что днем была проведена повторная очистка от случайного мусора меридианных арычных сетей, расположенных с юга на север.
Для предупреждения и ликвидации подтоплений на проблемных участках организовано дежурство 46 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,6 тысячи мешков с песком.
В ночь с 25 на 26 сентября будет задействовано 311 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 340 дорожных рабочих. С утра планируется выход 457 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 754 дорожных рабочих.
25.09.2024, 19:37 18956
Военный врач МО РК спас жизнь пассажиру авиарейса
У пассажирки был судорожный синдром
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - О произошедшем командование Министерства обороны РК узнало из обращения в блог начальника Военного института Сухопутных войск генерал-майора Бауыржана Ибатулина. В нем автор письма Чолпан И. выразила искреннюю признательность начальнику медицинской службы вуза подполковнику Ахмаджану Туленову, сообщает пресс-служба МО РК.
В ночь на 9 сентября врач Туленов оказал ей экстренную медицинскую помощь на борту самолета, следовавшего из турецкой Антальи в Алматы.
Во время полета женщине стало плохо. Она нажала на кнопку вызова стюардесс и потеряла сознание.
Меня положили в проход самолета. Первое, что я почувствовала, приходя в сознание, это заботливые руки человека. Он зафиксировал мою голову и нажимал на точку под носом. Затем задавал мне вопросы, спрашивая о самочувствии. В этот момент я поняла, что опасность миновала. Возникло чувство защищенности и спокойствия", - поделилась Чолпан.
К процессу подключилась также кардиолог, летевшая этим же рейсом. Врачи привели женщину в чувство, измерили давление и дали необходимые препараты.
Женщина была без сознания. У нее был судорожный синдром, холодный пот, бледные кожные покровы. С помощью другого пассажира мы уложили ее так, чтобы придать приток крови к головному мозгу и открыть дыхательные пути. Правильное положение тела и надавливание на точку под носом, где находится нервный пучок, приводящий человека в чувство при таких состояниях, позволил вернуть ей сознание", - уточнил военный врач.
Ахмаджан Туленов - хирург общей практики. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, работал в центральной районной больнице заведующим приемного отделения. Проходил службу в Шымкентском, Гвардейском гарнизонах Вооруженных сил, был задействован как специалист на учениях, поэтому хорошо знает, как необходимо действовать в таких случаях. Свой поступок он не считает неординарным, поскольку говорит, что просто выполнил свой врачебный и человеческий долг.
25.09.2024, 19:28 22206
В Казахстан прибудут мощи блаженной Матроны Московской
Святыню в паломничестве будет сопровождать митрополит Александр
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 сентября по 10 ноября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня - мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру.
Паломничество святыни приурочено к празднованию 25-летия Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Казахстанского Митрополичьего округа.
В ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Его Святейшество преподал свое Первосвятительское благословение на принесение мощей блаженной Матроны в епархиальные центры для молитвенного поклонения и духовного укрепления казахстанцев. Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр, казахстанские архипастыри и духовенство.
График пребывания ковчега с мощами блаженной Матроны Московской:
28 сентября
10.00 - встреча честных мощей в Успенском кафедральном соборе Астаны и совершение Божественной Литургии, по окончании которой начнется поклонение святыне.
Адрес: 6 микрорайон, ул. Куйши Дина, 27.
29 сентября
10.00 - Божественная Литургия в Успенском кафедральном соборе Астаны. Поклонение святыне до 16.00.
20.00 - встреча честных мощей в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты. Молебен, по окончании которого начнется поклонение святыне.
Адрес: ул. Латифа Хамиди, 30, угол ул. Жангельдина и ул. Ашимбаева.
30 сентября
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - небесных покровительниц Алма-Аты и Семиречья.
09.00 - Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, по окончании которой продолжится поклонение святыне.
30 сентября - 7 октября
Мощи блаженной Матроны будут пребывать в Софийском соборе.
Доступ к святыне с 7.00 до 21.00.
7 октября
16.30 - Молебен. Прощание со святыней в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.
8-9 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Уральск.
Место пребывания святыни:
8 октября - храм Христа Спасителя, "Золотая церковь".
Адрес: проспект Достык, 202.
9 октября - Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Адрес: проспект Достык, 68.
12-13 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Костанай.
Место пребывания святыни - Константино-Еленинский собор.
Адрес: ул. Алтынсарина, 206.
14 октября
Праздник Покрова Божией Матери.
Мощи блаженной Матроны посещают город Рудный.
Место пребывания святыни - Иоанно-Богословский кафедральный собор.
Адрес: ул. Парковая, 55.
16-17 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Павлодар.
Место пребывания святыни - Благовещенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Торайгырова, 1/5.
21-22 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Караганду.
Место пребывания святыни - Троице-Севастиановский собор.
Адрес: ул. Новая, 29.
26-27 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Талдыкорган.
Место пребывания святыни - Иоанно-Богословский собор.
Адрес: ул. Шевченко, 100.
1-3 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Петропавловск.
Место пребывания святыни - Вознесенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Ж. Кизатова, 55.
9-10 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Усть-Каменногорск.
Место пребывания святыни - Андреевский кафедральный собор.
Адрес: ул. Лихарева, 16.
25.09.2024, 16:12 29266
Исполняющий обязанности главы СИЗО отделался штрафом за взятку в Атырауской области
Он получил взятку в 1 млн тенге за перевод брата взяткодателя в категорию осужденного для выполнения хозяйственных работ и оставление его в следственном изоляторе
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Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд приговорил и.о. начальника "Учреждение № 75" департамента уголовно-исполнительной системы к штрафу в 30 млн тенге за взятку, сообщили в пресс-службе суда Атырау.
Как рассказали в пресс-службе суда, исполняющий обязанности начальника СИЗО получил взятку в 1 млн тенге за перевод брата взяткодателя в категорию осужденного для выполнения хозяйственных работ и оставление его в следственном изоляторе.
В ходе процесса подсудимый полностью признав вину и просил смягчить наказание. В итоге суд приговорил коррупционера к штрафу в 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях. Также он лишен спецзвания подполковника юстиции.
Ранее глава ДУИС СКО также отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
25.09.2024, 15:56 30416
Выстрелы и вспышки: алматинцев предупредили о военных учениях
Фото: МО РК
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 сентября в Жетысуском районе, на территории ТЭЦ-1", состоятся тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024".
Во время учений будет использовано имитационное оборудование, которое создаст звуковой эффект выстрелов, вспышки, дымовые эффекты и т.д.", - предупредили в акимате Алматы.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
24.09.2024, 21:09 69161
Золотая земля: в Алматы у ветеранов и чернобыльцев отобрали госпиталь
С момента закрытия корпуса в предгорьях прошло уже 14 лет
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Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы, сообщает "Sputnik Казахстан".
На днях ветераны войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов, а также ветераны ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в очередной раз побывали на развалинах Республиканского госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в пригороде Алматы.
В прежние годы, когда медучреждение еще действовало, здесь лечили не только ветеранов ВОВ. Реабилитацию проходили ветераны других военных конфликтов, чернобыльцы, труженики тыла и люди, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне. На сегодня в Казахстане - это 800 тысяч человек.
Там был квалифицированный персонал, который знал, как лечить контузии, ранения, психологические травмы. Там были отделения хирургии и проводились операции. Был квалифицированный медперсонал, который мог лечить лучевые болезни", - рассказывает председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.
Странности с госпиталем начались в 2010 году. Тогда в углу одного из корпусов здания, расположенного в живописном месте - предгорьях Заилийского Алатау, неожиданно обнаружилась трещина. Это стало поводом для того, чтобы признать строение аварийным и госпиталь в срочном порядке закрыть.
Была ли трещина на самом деле, ветераны не уверены до сих пор: здание, буквально разграбленное за прошедшие годы и не имеющее сейчас даже крыши, стоит как ни в чем не бывало.
Ответ на вопрос: "Что происходит?" ветераны получили в том же 2010 году. Практически сразу после закрытия госпиталя появилась информация о том, что строение намереваются снести, а всю прилегающую территорию отдать под индивидуальное жилищное строительство. Вероятно, более десятка гектаров земли в элитном районе, стоимость которой измерялась сотнями тысяч, если не миллионами долларов, кому-то очень приглянулись.
Не согласившись с этим, ветераны-афганцы встали на защиту госпиталя. Открытые обращения в парламент и на имя президента Казахстана тогда сыграли свою роль: частникам земля не досталась.
Сюда приезжала делегация из 18 человек - представителей всех ведомств, начиная от депутатов, заканчивая правоохранительными органами. Было дано заключение, что корпус восстановлению не подлежит и его нужно снести. После чего, видимо, чтобы мы сильно не шумели, приняли решение построить новый госпиталь для ветеранов и других категорий нуждающихся", - вспоминает Мурат Абдушкуров.
Поговорка "обещанного три года ждут" в сложившейся ситуации не сработала. С момента закрытия корпуса в предгорьях Алматы прошло уже 14 лет. Нуждающиеся в лечении проходят его во втором корпусе, в черте города, на улице Каблукова. Хотя, говорят ветераны, существующие условия сложно назвать даже приемлемыми.
В "нижнем" корпусе госпиталя, рассчитанном на 80 койкомест, проходит лечение более 150 человек. В палате, рассчитанной на двоих, в настоящее время лежат по четыре человека. Мало того, люди, кто с честью исполнил свой гражданский, воинский долг перед Родиной, вынуждены годами стоять в очереди на госпитализацию", - пишут ветераны в своем обращении.
Тем временем в Минздраве Казахстана, на балансе которого находится лечебное учреждение, а соответственно, и земля, на которой оно расположено, о проблеме прекрасно осведомлены. Но вместо реальных дел предпочитают лишь сообщать ветеранам, что о проблеме не забыли - и снова обещают: планы по строительству нового корпуса, сроки и даже проект нового здания уже с трудом вмещаются в и без того пухлую папку с документами.
Первая "весточка" пришла из Минздрава еще в конце 2010 года.
Министерством финансов Казахстана данный вопрос (выделение средств для проектирования и начала строительства корпуса госпиталя. - Прим. Sputnik) планируется вынести на ближайшее заседание Республиканской бюджетной комиссии по рассмотрению проекта республиканского бюджета на 2011-2013 годы. В случае одобрения Республиканской бюджетной комиссией данного вопроса в 2011 году будет осуществлено проектирование и начало строительства нового корпуса для РКГИОВ", - говорилось в ответе директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК А. Тулегалиева, направленном в ответ на обращение ветеранов.
Похожие обещания были и в следующем ответе Минздрава Казахстана уже в декабре 2013 года.
На сегодняшний день МЗ РК пересмотрены расчеты и обоснования и готовится бюджетный инвестиционный проект "Снос старого здания верхнего корпуса и строительство Реабилитационного центра для РГКП "Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ" для последующей реализации данного проекта", - написал тогдашний вице-министр Минздрава Казахстана Токежанов, добавив, что начало реализации проекта запланировано на 2014 год с завершением в 2015 году.
Но в 2014 году никаких работ - ни сноса, ни строительства - снова не началось. Только в конце октября пришло очередное обещание из Министерства.
Министерством здравоохранения и социального развития РК разработано техническое задание и получены исходные данные на разработку проектно-сметной документации, а также разработано инвестиционное предложение по проекту "Строительство реабилитационного центра для инвалидов Отечественной войны со сносом аварийного здания", которое будет внесено в министерство национальной экономики РК для получения экономического заключения. Расходы на разработку ПСД планируется предусмотреть при уточнении республиканского бюджета на 2015 год", - сказано в документе за подписью и.о. ответственного секретаря МЗ и СР РК Ж. Омарова, указавшего 2016-2017 годы ориентировочным периодом реализации проекта.
Каждый год Минздрав пишет нам письма, что со следующего года начнется строительство нового современного корпуса. Сначала было на 240 койкомест, потом уже на 120. Вот, например, здесь они пишут, что в 2014 году начнется и в 2016 завершится. Потом, что в 2015 году начнется и в 2017 завершится. Они нам даже представили эскизный план, какой ультрасовременный госпиталь будет построен. Но до сегодняшнего дня стоит разбитый разграбленный корпус", - говорит Абдушкуров, показывая ворох бумаг на официальных бланках.
Почему затягивается строительство, ветераны не знают, но предположения имеют. Они не исключают того, что земля в элитном районе, на которой располагается теперь уже действительно аварийное здание корпуса госпиталя, по-прежнему кого-то очень сильно интересует.
В самом начале этот госпиталь имел территорию в 24 гектара. В лихие девяностые годы 12 гектаров было отрезано якобы для садоводческого общества "Ветеран". И если вы сейчас поедете, посмотрите, какие там особняки стоят четырехэтажные с заборами по шесть метров… Как раз "ветеранские". Они там сидят, на свои "пособия" живут". И сейчас, я так думаю, что кто-то хочет эти 12 гектаров "прихватизировать", - с усмешкой констатирует Мурат Абдушкуров.
По его словам, земля под госпиталем считается "золотой" не только по той причине, что находится в элитном предгорном районе. Тут со времен существования госпиталя проведены все необходимые коммуникации: центральные водо- и теплоснабжение, канализация, свет. Этот факт в несколько раз повышает стоимость участка.
То есть фактически, там есть вся инфраструктура. Только поставь здание и подключайся", - отмечает он.
На днях ветеранские организации вновь написали и направили обращения в адрес Минздрава Казахстана и главы государства. Документ уже подписали более тысячи человек, но это только начало, считает Мурат Абдушкуров. В помощи медицинских специалистов нуждаются сотни тысяч человек. Почему в нашей стране их проблемы годами остаются без внимания, ветераны не понимают.
В Казахстане всего два госпиталя: в Астане на 60 койкомест и в Алматы на 80 койкомест. Если взять Беларусь с населением в 9 миллионов - у них шесть реабилитационных центров и самый маленький - на 240 койкомест. Нашим же людям десятилетиями надо стоять в очереди, чтобы попасть в этот госпиталь и получить квалифицированную медицинскую помощь. Они не могут получить те социальные гарантии, которые давало наше государство", - приводит сравнение Мурат Абдушкуров.
По его словам, шансы, что госпиталь для ветеранов все же появится, тают буквально на глазах. Главная причина - откровенная халатность чиновников, ответственных за строительство.
Якобы выделялись деньги на проектно-сметную документацию, проводился тендер. Выигрывает какая-то компания, потом ничего не делает. А когда нужно предоставить документы, они приходят и говорят: "Мы ничего не сделали". Ее через суд еще полгода признают недобросовестным поставщиком. Потом опять проводится тендер, и все по той же схеме снова. И так последние 4 года. Создается впечатление, что кто-то специально затягивает процесс", - делится Абдушкуров своими мыслями.
В своем последнем обращении к руководству страны уставшие от бесконечных обещаний ветераны открыто спрашивают чиновников о том, нужен ли такой госпиталь государству, когда начнется его строительство и есть ли у них какие-то другие виды на территорию, где должно располагаться медучреждение.
По его словам, в свете заявленного в последние годы строительства нового Казахстана ветераны все еще надеются на то, что государство повернется лицом к той категории людей, которые не словами, а делом доказали, что являются настоящими патриотами, беспрекословно выполняя приказы Родины в условиях реального риска для своих здоровья и жизни.
24.09.2024, 18:00 74841
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в октябре
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько дней отдыха ждет жителей Республики Казахстана в октябре 2024 года, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
24.09.2024, 12:35 75291
Дуров заявил о готовности раскрывать правоохранительным органам данные пользователей Telegram
По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности раскрывать правоохранительным органам данные пользователей, которые нарушают правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.
По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен, информирует РБК.
Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру", - заявил Павел Дуров.
Напомним, в начале сентября предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его личной целью. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Французские власти обязали его не покидать территорию страны и отмечаться в полиции.
Дуров также объявил, что из Telegram удалят функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей. Вместо нее в мессенджере появится "Бизнес рядом", "демонстрирующий законные, проверенные предприятия". Ранее пользователи указывали, что в разделе "Люди рядом" можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.
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