В Атырау половина города останется без газа на 10 дней

АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Атырау половине жителей города на 10 дней перекроют газ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Подача газа будет временно приостановлена с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау", - передаёт портал "Мой ГОРОД".
Газ перекроют потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.
По информации атырауского филиала "КазТрансГазАймак" подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:
- район элеватора;
- микрорайон Привокзальный;
- микрорайон Алмагуль;
- жилые массивы Елшибек и Первый участок;
- микрорайоны СМП-136 и СМП-163;
- жилмассив Химипоселок;
- микрорайон Восток и Центральный;
- улицы С. Датова и Махамбета;
- район ТЭЦ;
- район АНПЗ;
- улица Атамбаева;
- проспект Азаттык;
- проспект Ауэзова;
- микрорайон Жилгородок;
- жилмассив Сельстрой
- микрорайон Балыкшы;
- пригородное село Акжайык;
- село Курсай;
- микрорайон Кокарна;
- село Таскала;
- дачные массивы;
- села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.
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