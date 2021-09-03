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В Атырау половина города останется без газа на 10 дней

02.09.2021 5104
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Атырау половине жителей города на 10 дней перекроют газ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подача газа будет временно приостановлена с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау", - передаёт портал "Мой ГОРОД".

 
Газ перекроют потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра. 
 
По информации атырауского филиала "КазТрансГазАймак" подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:
 
- район элеватора;
 
- микрорайон Привокзальный;
 
- микрорайон Алмагуль;
 
- жилые массивы Елшибек и Первый участок;
 
- микрорайоны СМП-136 и СМП-163;
 
- жилмассив Химипоселок;
 
- микрорайон Восток и Центральный;
 
- улицы С. Датова и Махамбета;
 
- район ТЭЦ;
 
- район АНПЗ;
 
- улица Атамбаева;
 
- проспект Азаттык;
 
- проспект Ауэзова;
 
- микрорайон Жилгородок;
 
- жилмассив Сельстрой
 
- микрорайон Балыкшы;
 
- пригородное село Акжайык;
 
- село Курсай;
 
- микрорайон Кокарна;
 
- село Таскала;
 
- дачные массивы;
 
- села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.
 

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