В Атырау половина города останется без газа на 10 дней

АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Атырау половине жителей города на 10 дней перекроют газ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Подача газа будет временно приостановлена с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау", - передаёт портал "Мой ГОРОД".

Газ перекроют потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

По информации атырауского филиала "КазТрансГазАймак" подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:

- район элеватора;

- микрорайон Привокзальный;

- микрорайон Алмагуль;

- жилые массивы Елшибек и Первый участок;

- микрорайоны СМП-136 и СМП-163;

- жилмассив Химипоселок;

- микрорайон Восток и Центральный;

- улицы С. Датова и Махамбета;

- район ТЭЦ;

- район АНПЗ;

- улица Атамбаева;

- проспект Азаттык;

- проспект Ауэзова;

- микрорайон Жилгородок;

- жилмассив Сельстрой

- микрорайон Балыкшы;

- пригородное село Акжайык;

- село Курсай;

- микрорайон Кокарна;

- село Таскала;

- дачные массивы;

- села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства