В Атырау прокомментировали видео с черным дымом от взлетевшего самолета

Атырау. 22 июля. Kazakhstan Today - В Атырау очевидцы засняли на видео взлетающий самолет, за которым тянется шлейф черного дыма. По словам специалистов, это штатная ситуация с самолетами советского типа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в службе коммуникаций Атырауской области, на видео попал грузовой самолет АН-12, вылетевший из аэропорта Атырау вчера после обеда.?

При взлетном режиме произошло обычное обогащение смеси, в данный момент у них, как правило, идет выхлоп, иными словами, выброс. Это обычная ситуация. Почти все самолеты советского производства дают такой эффект. После того как самолет наберет высоту, номинальный режим, черный дым пропадает. Поэтому причин для беспокойств нет", - заверил начальник инженерно-авиационной службы местного аэропорта Андрей Ким.





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