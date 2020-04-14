В Атырау завершили повторное расследование дела об избиении детей-инвалидов в интернате

Атырау. 13 апреля. Kazakhstan Today - Расследование дела в отношении воспитателей, избивавших детей в интернате в Атырау, завершено и будет передано в суд, передает Kazakhstan Today.

7 апреля было завершено досудебное расследование в отношении воспитателей, избивавших детей-инвалидов в Центре оказания специальных социальных услуг №3 города Атырау. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления материалы досудебного расследования будут направлены в суд", - сообщили в пресс-службе сената парламента РК.

Напомним, о фактах избиения детей стало известно год назад , когда прокуратура проверила камеры видеонаблюдения в школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями в Атырау. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Однако в конце февраля 2020 года уголовное дело в отношении воспитателей было прекращено "за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

12 марта 2020 года прокуратурой Атырауской области было отменено решение о прекращении уголовного дела в отношении воспитателей, избивавших детей-инвалидов в Центре оказания специальных социальных услуг №3 города Атырау. Дело было возвращено на дополнительное расследование.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у трех малолетних воспитанников центра были обнаружены телесные повреждения давностью около 1-3 суток к моменту проведения экспертизы, которые квалифицированы как легкий вред здоровью", - уточнили в пресс-службе.

24 марта текущего года уголовное дело было переквалифицировано на статью УК РК "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного". Деяния воспитателей и санитаров данного учреждения квалифицированы по указанной статье Уголовного кодекса РК, сообщили в сенате.

Кроме того, по информации Генеральной прокуратуры, за допущенные процессуальные нарушения было возбуждено дисциплинарное производство в отношении заместителя начальника департамента полиции области, начальника следственного управления и его заместителя, а также дознавателей.

От занимаемой должности освобожден директор Центра оказания специальных социальных услуг №3 города Атырау, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области и руководитель отдела ведомства", - подчеркнули в пресс-службе.

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