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В ближайшие трое суток в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

27.04.2020, 14:35 9262
Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - 28-30 апреля 2020 года в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением активных фронтальных разделов ожидаются дожди, местами сильные. 
 

Местами будут отмечаться грозы, туман, порывистый ветер, возможно выпадение града. На фоне дождей на юге и юго-востоке республики ожидается ослабление жары. В тыл циклону будет смещаться антициклон из районов Черного моря, который вызовет постепенное прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха", - сообщают синоптики.

 

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