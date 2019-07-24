В ближайшие трое суток в южных областях Казахстана сохранится жаркая погода

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 23-25 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"На северную и восточную часть Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. И вместе с атмосферными фронтами, смещающимися в юго-восточном направлении, в этих регионах пройдут дожди с грозами, местами сильными, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в южных областях республики вынос горячего воздуха с районов Ирана все еще удерживает жаркую погоду, с максимальной температурой воздуха плюс 38-45 градусов по Цельсию.

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