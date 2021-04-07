В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), на западе - сильные осадки (дождь, снег), лишь на юге РК ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами пыльная буря.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства