В холдинге Байтерек прокомментировали информацию о хищении бюджетных средств

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В АО "НУХ "Байтерек" прокомментировали информацию о хищении бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Антикоррупционная служба РК во время онлайн-брифинга распространила информацию о том, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "НУХ "Байтерек" и других лиц "по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО "Национальное агентство по технологическому развитию", в размере 197 миллионов тенге".

В холдинге "Байтерек" прокомментировали данную информацию.

В ноябре прошлого года в адрес холдинга поступило заявление о необходимости проведения проверки по возможному факту хищения в холдинге средств в размере 197 млн тенге. Службой внутреннего аудита и комплаенс-службой холдинга была проведена проверка фактов, в результате которого нарушений внутренних процедур закупа консультационных услуги не было выявлено. Итоги проверки были направлены в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану. Необходимо отметить, что холдинг оказывал всестороннее содействие следственным органам", - сообщили в пресс-службе.

В холдинге заявили о готовности оказать дальнейшее содействие следственным органам.

Отметим, что холдингом как управляющим холдингом была поставлена задача по трансформации деятельности АО "НАТР" с переориентацией в самодостаточную организацию и отходом от 100%-ной зависимости от бюджетных средств. Для этого необходимо было реорганизовать бизнес-модель компании. В этих целях был привлечен консультант в лице ведущей международной консалтинговой компании ООО "Аксенчер". Указанным консультантом совместно с менеджментом холдинга и НАТР успешно реализован проект по изменению бизнес-модели НАТР с последующим переименованием НАТР на АО "QazTech Ventures" с обновленной стратегией, новым функционалом и оптимизацией штатной численности НАТР в два раза, был очищен проблемный портфель компании. Все подходы и направления деятельности, предложенные этой консалтинговой компанией в рамках работы по реорганизации бизнес модели АО "НАТР", были внесены в актуализированную Стратегию развития АО "QazTech Ventures". В результате компания впервые вышла на прибыльность по итогам 2019 года и за последнее полугодие удалось привлечь на совместное инвестирование двух ведущих венчурных фондов с дальнейшим финансированием в казахстанские стартапы", - отметили в холдинге.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В холдинг входят: АО "Банк развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк Казахстана", АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "ФРП "Даму", АО "QazTech Ventures", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund".

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