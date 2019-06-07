В Караганде нашли хулиганов, кидавших камни в животных в зоопарке

Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды установили и привлекли к административной ответственности двух жителей города, которые кидали камни в вольер со львами в зоопарке, передает Kazakhstan Today.

Данный факт зарегистрирован в Михайловском отделе полиции УП Караганды по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РК "Мелкое хулиганство". В отношении 28-летнего жителя составлен административный протокол. 23-летний житель выехал в Шымкент, но также будет привлечен к ответственности, когда вернется", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве уточнили, что хулиганам грозит штраф в размере 10 МРП, либо арест до 10 суток.





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