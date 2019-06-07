В Караганде нашли хулиганов, кидавших камни в животных в зоопарке

Данный факт зарегистрирован в Михайловском отделе полиции УП Караганды по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РК "Мелкое хулиганство". В отношении 28-летнего жителя составлен административный протокол. 23-летний житель выехал в Шымкент, но также будет привлечен к ответственности, когда вернется", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В ведомстве уточнили, что хулиганам грозит штраф в размере 10 МРП, либо арест до 10 суток.
Как сообщалось ранее, 2 июня посетители Карагандинского зоопарка стали свидетелями неприятной ситуации. Двое молодых людей перелезли через ограждение к вольеру, где содержатся львы, и стали дразнить хищников. Очевидцы успели снять происходящее на видео.
Напомним, в столице владельцы контактного зоопарка заплатят 50 тыс. тенге родителям девочки, которую укусила обезьяна. А в январе 2019 года защитники животных выразили обеспокоенность судьбой тигрицы, переданной в зоопарк Алматы из Приморского Сафари-парка.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства