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В Караганде нашли хулиганов, кидавших камни в животных в зоопарке

06.06.2019, 19:18 4537
В Караганде нашли хулиганов, кидавших камни в животных в зоопарке
Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды установили и привлекли к административной ответственности двух жителей города, которые кидали камни в вольер со львами в зоопарке, передает Kazakhstan Today.
 

Данный факт зарегистрирован в Михайловском отделе полиции УП Караганды по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РК "Мелкое хулиганство". В отношении 28-летнего жителя составлен административный протокол. 23-летний житель выехал в Шымкент, но также будет привлечен к ответственности, когда вернется", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
В ведомстве уточнили, что хулиганам грозит штраф в размере 10 МРП, либо арест до 10 суток. 
 

 

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