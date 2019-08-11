В Карагандинской области более 6 тыс. жителей присоединились к экосубботнику

Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области более 6000 жителей присоединились к экосубботнику, передает Kazakhstan Today.

В субботу, 10 августа, в Карагандинской области прошла очередная экологическая акция "Бірге - Таза Казакстан!". В ней приняли участие более тысячи человек - волонтёры, экологические активисты и неравнодушные жители региона.

Уборку организовали на пяти участках в областном центре. В Октябрьском районе Караганды волонтёры ликвидировали три несанкционированные свалки. На теплосетях, протянувшихся от микрорайона Голубые Пруды до 7-й магистрали, убрали мусор. На улице Методической участники субботника выполнили работы по поднятию штамба. Также навели порядок в лесопосадке в микрорайоне Восток-5, расположенной вдоль восточного обхода. И убрали несанкционированные мусорные свалки на Юго-Востоке, в районе гаражного массива по улице Гапеева.

Также масштабная работа продолжилась во всех городах и районах области. К акции присоединились более 6 тысяч человек. На этой неделе участники субботника очистили территорию на следующих объектах:

- сопка Жыланды;

- русла рек Нура, Сокыр, Ошаганды, Кокпекты;

- озеро Балхаш;

- берега канала имени Сатпаева;

- Саранское водохранилище;

- река Иманжан, пруд Дытпай;

- ликвидированы несанкционированные свалки;

- очищены от мусора лесопосадки возле населённых пунктов, парки и скверы, центральные улицы, полигоны ТБО и др.;

Планируется, что экологический субботник будет проводиться в области систематически.

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