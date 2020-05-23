В Казахстане начали работу призывные медкомиссии

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане в условиях карантина проходит призыв на срочную воинскую службу, передает Kazakhstan Today.

В местных органах военного управления начали работу призывные медицинские комиссии. В этом году в план комплектования войск молодым пополнением, а также в порядок организации призыва внесены существенные изменения. Они продиктованы необходимостью соблюдения карантинных ограничений и изменением сроков призыва в результате введения режима ЧП", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Учитывая, что опасность заражения коронавирусом сохраняется, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья призывников.

По словам начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковника Сакена Жусупова, сотрудники местных органов военного управления изучали призывной контингент удаленно, по материалам личных дел. Они имеют четкий алгоритм действий при проведении оповещения призывников и их медицинского осмотра, а также в период их пребывания на сборных пунктах. Отдельно прописаны действия при выявлении у прибывающих призывников симптомов, характерных для простудных заболеваний.

Сами медосмотры проводятся с соблюдением дистанции не менее двух метров. Соблюдение данного требования четко контролируется.

Абсолютно во всех служебных и подсобных помещениях призывных и сборных пунктов, включая раздевалки, столовые и места для ночного отдыха не менее двух раз в день проводится дезинфекция.

В соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" организация и все виды обеспечения призыва граждан на воинскую службу возложены на акиматы. Они включили в состав медицинских комиссий врачей-инфекционистов, снабжают медицинскими масками и антибактерицидными средствами как призывников, так и членов медицинских комиссий.

Министерство обороны обеспечивает средствами защиты и дезинфекции сотрудников местных органов военного управления.

В столице текущей весной планируется призвать в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования более 800 граждан призывного возраста.

Для этого будут проходить медицинское освидетельствование более 5000 наших столичных ребят. Из них здоровых, наиболее подготовленных мы будем поставлять в строй", - сказал представитель департамента по делам обороны города Нур-Султан, полковник Гани Артыков.

В течение двух недель молодое пополнение будет содержаться изолировано от остального личного состава. По рекомендации Министерства здравоохранения, ПЦР-исследование будет проводиться по прибытии в воинские части.

Во время карантина постоянно будет проводиться медосмотр и социально-психологическое изучение молодого пополнения, а также будут организованы занятия по курсу начальной военной подготовки.

Для исключения инфицирования личного состава ритуал принятия молодым пополнением военной присяги будет проведен без родственников военнослужащих.

За разъяснением вопросов призыва и предоставления отсрочки граждане могут обращаться в CALL-центры Министерства обороны. Компетентные должностные лица дадут исчерпывающие ответы. Номера телефонов размещены на официальном сайте Министерства обороны", - напомнили в пресс-службе ведомства.

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