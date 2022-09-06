В Казахстане начался осенний призыв

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Республике Казахстан стартовала осенняя призывная кампания. Об это сообщает Министерство обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Областные, городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов приступили к работе. Призывная кампания продлится до 31 декабря, и за четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 18 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет" - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, из этого числа около 8 тысяч призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тысяч человек будет призвано в Национальную гвардию, свыше 3 тысяч - в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, порядка 300 новобранцев - в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 - в Службу государственной охраны.
Также сообщается, что оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов. Уже 7 сентября со сборных пунктов молодое пополнение будет направлено в воинские части", - добавили в МО РК.