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В Казахстане ожидаются заморозки

04.09.2020, 18:18 15904
В Казахстане ожидаются заморозки
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.
 

Ночью 5 сентября местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на севере Карагандинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Нур-Султане ночью 5 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков.

 
Кроме того, по информации "Казгидромета", 5 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. Утром и днем 5 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 95-100%.
 

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