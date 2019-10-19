В Казахстане вновь ожидается похолодание

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 19-21 октября, передает Kazakhstan Today.

В выходные дни вновь ожидаются аналогичные синоптические процессы, с которыми в большинстве областей республики предполагаются осадки, в северной половине местами гололёд и туман", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что продолжающийся заток холода с районов северных морей приведёт к дальнейшему понижению температуры воздуха, которая ожидается на 3-5 градусов ниже средней многолетней.

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