06.01.2024, 11:53 42191
В Казахстане запустили “европротокол”
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Республике Казахстан внедрен упрощенный порядок оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию "европротокол", сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Для урегулирования страховых случаев в рамках европротокола дорожно-транспортное происшествие должно соответствовать специальным требованиям:
- в ДТП 2 участника, у которых имеется действующий страховой полис;
- сумма ущерба до 100 МРП;
- у участников ДТП нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
- нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц.
В пресс-службе агентства добавили, что для удобства пользователей АО "Фонд гарантирования страховых выплат" разработал специальное мобильное приложение "Европротокол", которое доступно для скачиваний в App Store и Google Play.
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06.01.2024, 20:00 30561
Поздравление в канун Рождества
Фото: Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Рождеством!
В канун светлого праздника наша редакция желает вашему дому тепла, уюта и благополучия! Пусть рождественские выходные подарят вам добро и чудеса, а атмосфера вокруг - окутает вас сказкой!
Здоровья и исполнения всех желаний вам и вашим ближним!
Мы надеемся, что в эти светлые дни погода в доме и за окном будет радовать вас солнцем, а хорошее настроение станет поводом для благих дел!
Мира и любви вам, дорогие друзья!
06.01.2024, 14:53 38486
ВОЗ предупредила о росте заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и призвал население планеты продолжить применять превентивные меры.
Число респираторных заболеваний, вызванных COVID19, гриппом и другими патогенами растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что эта тенденция продолжится и после недавних праздников", - написал глава ВОЗ на своей странице в X.
Тедрос Гебреисус рекомендовал обязательно проводить тестирование на коронавирус и при необходимости обращаться за медицинской помощью
Продолжайте использовать маски, проветривать помещения и дистанцироваться, чтобы снизить риск заражения. Убедитесь, что вы и ваши близкие своевременно вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - добавил он.
Глава ВОЗ дал рекомендацию всем правительствам - обеспечить доступ к надежным тестам, лекарственным препаратам и вакцинам, особенно для тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого течения инфекции.
Продолжайте эпиднадзор, секвенирование и отчетность, чтобы отслеживать эволюцию вируса COVID-19 и предоставлять четкие сообщения о рисках и мерах по снижению риска для вашего населения", - заключил Тедрос Гебреисус.
Ранее ВОЗ сообщала о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 52 процента за 28 дней.
06.01.2024, 10:29 43976
В аэропорту Алматы опровергли информацию о задержании турецкого топ-менеджера
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января в СМИ и соцсетях появилась информация о задержании турецкого топ-менеджера аэропорта Алматы Уфука Серта. Однако в пресс-службе аэропорта эти данные опровергли.
На данный момент АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. По окончании расследования будет предоставлена информация. Также проводится внутреннее расследование", - сообщили в аэропорту Алматы.
Отмечается, что Уфук Серт не задержан. Ранее распространившаяся информация не соответствует действительности.
29 декабря 2023 года в аэропорту Алматы проинформировали о прекращении работы старших вице-президентов аэропорта Йеткина Четина Пакера и Фатиха Омюра. Их уход с должностей объяснили ежегодным планированием реорганизации всей группы компаний.
Ранее сообщалось, что бывший президент аэропорта Алматы и начальник службы авиа-ГСМ признаны виновными в крупных хищениях на махинациях с топливом. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому.
05.01.2024, 09:24 82076
Минкультуры Казахстана определило приоритетные темы фильмов, которые получат господдержку
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации Казахстана определило приоритетные темы на 2024 год для производства кино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В текущем году в прокат могут выйти около 30 фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры и информации РК. На данный момент полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы. Производство половины из них уже завершено, а некоторые из более ранних работ до сих пор не вышли в прокат по разным причинам. Ежегодный конкурс по отбору сценариев уже стартовал. Тематика конкурсных сценариев должна соответствовать определенной категории. В связи с этим сообщаем приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году", - отметили в министерстве.
О начале приема заявок на конкурс будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.
05.01.2024, 08:50 83561
Полицейские начали проверять наличие спецзнака на автомобилях
Фото: скриншот из видео
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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января в Казахстане вступили в силу изменения в стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения". Они предусматривают обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью "GAS". Цель нововведения - идентификация автомобилей с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги. Данная мера введена в целях безопасности", - пояснили в МВД.
Полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу. В целом по области имеется 431 364 единиц автотранспорта, из них 67 056 работают на газе.
Полицейские предупреждают о необходимости оснащения опознавательным знаком всех автомобилей с газовым оборудованием.
04.01.2024, 18:26 98986
В Павлодарской области чиновника наказали за просроченные новогодние подарки
Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кульки с просроченными конфетами раздали на новогоднем утреннике, организованном для особенных детей. Родители пожаловались на твердость конфет и подозрительный запах, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подарки завез поставщик накануне праздника, оплатило сладости одно из предприятий области.
Управление образования издало приказ, по которому руководителю отдела образования Аксу Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание - предупреждение.
По словам Кайрата Смагулова, восемь лет заводы дарят подарки особенным детям Аксу, и ни разу подобных случаев не было.
Аким Аксу Нурлан Дюсимбинов и главный учитель города извинились перед детьми и их родителями, которые были на утреннике.
02.01.2024, 15:26 176241
На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) вводится ограничение движения транспорта на 17 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По данным "КазАвтоЖол" перекрыты участки трасс в следующих областях:
Акмолинская область - 2 участка.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от поселка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.
Жетысуская область - 1 участок на трассе Ушарал - Достык - от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область - 11 участков.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участки от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
По трассе Кызылорда - Павлодар - участки от границы Улытауской области до поселка Топар, от Караганды до границы Павлодарский области.
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Ботакара до границы Павлодарской области.
По трассе Бастау - Актау - Темиртау - от села Бастау до Темиртау.
По трассе Караганда - Аягоз - Бугаз - от Караганды до города Каркаралы.
По трассе Екатеринбург- Алматы - от поселка Аксу-Аюлы до Балхаша, от Караганды до Темиртау
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от границы Акмолинской области до Темиртау.
Павлодарская область- 2 участка
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Баянаул до границы Карагандинской области.
По трассе Кызылорда - Павлодар - от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Улытауская область - 1 участок по трассе Кызылорда - Павлодар от поселка до границы Карагандинской области.
По данным Polisia.kz 2 января в 13.20 на трассе автодороги Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.
Отмечается, что пострадавших нет, однако транспортные средства получили повреждения.
Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", - сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 221 выезд, из них на пожары и случаи горения 111, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 109. При которых спасено и эвакуировано 54 человека", - проинформировали в пресс-службе МЧС.
02.01.2024, 09:30 174086
Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды Дополнено
Фото: КТЖ
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.
По данным нацперевозчика, 2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:
- в Атбасар из Астаны отправляется в 8.38 электропоезд №6803/6804. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40.
- в Кокшетау из Астаны отправится в 17.00 электропоезд №6805/6806 Астана - Боровое - Кокшетау (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35.
- в Астану из Павлодара отправится в 11.57 электропоезд №7509 (376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14.49.
- до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда №7553/7556 Караганда - Астана (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт Боровое"). Он отправится из Астаны в 10.10. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48.
Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда открылась вечером 1 января.
В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года - за счет назначения нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров", - сказано в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.
Дополнено 02.01.2024, 12.30
По данным "КазАвтоЖол" в четырех областях РК введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог республиканского значения.
В Акмолинской области закрыт участок на трассе Екатеринбург - Алматы от участка ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
В Жетысуской области закрыт участок трассы Ушарал - Достык от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области закрыты три участка на трассе Екатеринбург - Алматы: от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау. Также закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от границы Улытауской области до поселка Топар.
В Улытауской области закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от поселка Атасу до границы Карагандинской области.
Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?