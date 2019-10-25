В Казгидромете рассказали, какой будет зима в Казахстане

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В "Казгидромете" подготовили консультативный прогноз погоды на ноябрь и зимние месяцы в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По предварительному прогнозу, в ноябре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на 1 градус, лишь на западе и востоке страны около нормы. Количество осадков предполагается на большей части республики около нормы, на крайнем юге и местами на северо-востоке больше нормы, а на юго-западе республики меньше нормы", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

По прогнозу, первые два месяца зимы (декабрь, январь) на большей части республики прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов.

Декабрь предполагается осадочным, что будет обусловлено частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов.

Как отметила начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Жулдыз Исабекова, в феврале с частыми вторжениями холодных воздушных масс с районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса. В юго-западной половине республики февраль предполагается малоосадочным, осадки в пределах нормы ожидаются в северо-восточной половине страны.

Также сообщается, что весна 2020 года ожидается в календарные сроки. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части Казахстана, около нормы - на юге и юго-востоке страны. Количество осадков на большей части республики предполагается около нормы, в горных и предгорных районах юга и востока республики больше нормы.

В "Казгидромете" уточнили, что средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, поэтому сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и неделю. Консультативный прогноз погоды с ноября 2019 по март 2020 годов направлен местным исполнительным органам и службам ЧС для подготовки к зимнему периоду и принятия своевременных мер.

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