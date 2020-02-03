В Китае число жертв коронавируса выросло до 304 человек

Пекин. 2 февраля. Kazakhstan Today - Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 14 тысяч 380 человек, умерли 304 человека, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Kazakhstan Today.

Днем ранее официально сообщалось о 11 тысячах 791 заболевшем и 259 умерших, пишет РИА "Новости"

"По состоянию на полночь 1 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14 тысячах 380 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2110 человек находятся в тяжелом состоянии, 304 умерли, 328 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 2590 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлены 14 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 7, на Тайване – 10.

Кроме того, зарегистрированы еще 19 тысяч 544 случая с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 137,6 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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