В Кызылординской области обсудили статью президента РК "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"

Кызылорда. 24 апреля. Kazakhstan Today - 21 апреля 2017 года в департаменте статистики Кызылординской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проведено совещание по обсуждению статьи президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" от 12 апреля 2017 года.

В ходе совещания заместитель руководителя департамента ознакомил с поручениями главы государства о новом формировании национального сознания, необходимости использования успешных достижений и опыта работы других стран, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в статдепартаменте, были обсуждены основные приоритеты статьи "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", то есть конкурентоспособность, политическая реформа, экономическая модернизация, сохранения национальной личности, культ знания, открытость сознания, поэтапный переход казахского языка на латиницу, реализация новых проектов программ "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке", "100 новых лиц Казахстана" и программа "Туган жер", которая станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма.

Также отмечено, что необходимо в процессе деятельности департамента работать с полной самоотдачей, основываясь на указанные программы и приоритеты.

Просмотров: 1037