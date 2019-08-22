В КТЖ прокомментировали распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о привлечении денег ЕНПФ

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Компания "Казакстан темир жолы" (КТЖ) прокомментировала распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о привлечении денег Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяется информация касательно привлечения денег ЕНПФ для АО "НК "КТЖ". По данной информации сообщаем следующее: 20 августа 2019 года АО "НК "Казакстан темір жолы" осуществило размещение 15-летних облигаций первого выпуска (KZ2C00005866) в пределах второй облигационной программы на сумму 40 млрд тенге", - сообщила пресс-служба нацкомпании.

Отмечено, что, согласно реестру держателей ценных бумаг по состоянию на 21 августа 2019 года, АО "Единый накопительный пенсионный фонд" не значится в качестве держателя облигаций первого выпуска (KZ2C00005866) в пределах второй облигационной программы.

При этом, по информации Национального банка Республики Казахстан, являющегося доверительным управляющим активами АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и других фондов, инвестирование средств данных фондов может осуществляться на рыночных условиях", - резюмировали в пресс-службе.

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