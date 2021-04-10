В Минобороны объяснили причину посадки истребителя на автодорогу

На западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов. В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области", - прокомментировали в Минобороны.
Отмечается, что мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск.
Ранее в социальных сетях появилось видео посадки истребителя на трассу Актау - Жанаозен.
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