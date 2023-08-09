В Минпросвещения рассказали, какие документы нужны для зачисления ребенка в детсад

В настоящее время вносятся изменения в порядок ожидания в детском саду

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства до конца 2023 года в стране планируется открыть 81 тысячу новых мест для охвата дошкольными образовательными организациями детей от 2 до 6 лет, - В соответствии с поручением главы государства до конца 2023 года в стране планируется открыть 81 тысячу новых мест для охвата дошкольными образовательными организациями детей от 2 до 6 лет, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.





На сегодняшний день в РК работает 11 317 дошкольных организаций, в которых охвачено 89,1% детей.





Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В июне были сформированы новые группы в Астане и Алматы, Улытауской, Костанайской и Мангистауской областях. В остальных регионах эта работа продолжится до сентября.





Постановка в очередь и направление осуществляется через электронную систему. Для поступления в дошкольные организации необходимы следующие документы:





направление на прием (действительно в течение 5 рабочих дней со дня выдачи);

заявление (по форме согласно приложению 5 правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования);

документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;

свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;

карта профилактических прививок форма № 065/э;

сертификат № 027/э;

заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей, нуждающихся в специальном образовании).





В министерстве подчеркнули, что в настоящее время вносятся изменения в порядок ожидания в детском саду. Создается единая база очередности для устройства и приема ребенка в дошкольную организацию.



