В Минтруда рассказали о возможности снижения пенсионного возраста

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов ответил на вопрос о снижении пенсионного возраста в стране, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга в правительстве один из журналистов задал вопрос министру труда о возможном снижении пенсионного возраста в РК.

Пандемия показала, что многие умирают, не достигая пенсионного возраста. Здоровье казахстанцев не выдерживает старых пределов пенсионного возраста", - пояснил журналист.

Нурымбетов, в свою очередь, сообщил что в настоящее время вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается.

Сегодня у нас пенсионная система привязана к трудовому стажу, это и солидарная пенсия, которая выплачивается государством за счет трудовой деятельности, и гарантированная базовая пенсия, накопительная составляющая. При этом солидарная часть пенсии потихоньку сворачивается, потому что она выплачивается за трудовой стаж до 1998 года. На первую роль выходит накопительная пенсионная система, которая прежде всего зависит от продолжительности участия в накопительной системе и суммы накоплений. Поэтому в данной ситуации задачи стоят по повышению доходов населения, соответственно адекватных накоплений, возможно, новых источников накоплений для граждан. Кроме того, это задачи по повышению уровня занятости, формальной занятости и доходности пенсионных активов наших граждан в Едином накопительном пенсионном фонде", - пояснил министр.

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