В Минздраве рассказали о бесплатном лекарственном обеспечении амбулаторных пациентов

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Людмила Бюрабекова рассказала о бесплатном лекарственном обеспечении амбулаторных пациентов, передает Kazakhstan Today.

Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг МЗ РК одобрила включение в протокол диагностики и лечения КВИ 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты "Парацетамол" и "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран", - сообщила Бюрабекова в Facebook .

По ее словам, для того чтобы пациенты могли бесплатно получать эти препараты на амбулаторном уровне, были внесены изменения в ряд нормативных документов. Эти препараты включены в перечень лекарственных средств для бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне (Приказ МЗ РК №666), в список лекарственных препаратов, закупаемых у единого дистрибьютора.

Для лечения коронавирусной инфекции ведутся переговоры с производителями по закупу оригинальных антикоагулянтов "Ксарелто" производства компании "Байер" ("Ривароксабан"), "Эликвис" производства компании "Пфайзер" ("Апиксабан") и "Прадакса" производства компании "Берингер Ингельхайм" ("Дабигатран")", - отметила вице-министр.

Она рассказала, что все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне.

Пациенты смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции и строго по назначению лечащего врача", - подчеркнула Людмила Бюрабекова.

Она отметила, что в случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр единого дистрибьютора по короткому номеру 1439. Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении лекарствами.

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