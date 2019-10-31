Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В начале ноября в Казахстан придут холод и снег, передает Kazakhstan Today.

Очередной циклон образовался и начал активизироваться над Европейской частью России. В ближайшие сутки он переместится на Урал, а его холодные фронты на западные и северо-западные районы Казахстана", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 31 октября - 2 ноября.

Как отмечают синоптики, по мере перемещения циклона и фронтов в восточном направлении осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный порывистый ветер, местами метель и гололёд будут охватывать и остальные регионы республики.

Аномальное тепло с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-6 градусов, в северной половине республики - на 8-13 градусов сменится похолоданием. Ожидается, что температура воздуха уже в начале ноября в западных районах понизится и будет на 2-4 градуса ниже средних многолетних значений", - сообщает "Казгидромет".

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