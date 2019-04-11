Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в четверг проведут проверку системы оповещения, передает Kazakhstan Today.

11 апреля текущего года, в 09.55, будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султана с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

В ведомстве напомнили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

ДЧС просит жителей и гостей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

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