В Нур-Султане задержан депутат Актюбинского областного маслихата

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана коммерческий директор ТОО "Стар Тайм" - депутат Актюбинского областного маслихата - член комиссии по вопросам депутатских полномочий и этики, законности, правопорядка и работе с общественностью, передает Kazakhstan Today.

"Последний подозревается в пособничестве управляющему директору - члену правления АО "Аграрная кредитная корпорация" холдинга "КазАгро" МСХ РК при хищении 20 млн тенге, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю, при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.

Как ранее сообщалось, Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении управляющего директора - члена правления АО "Аграрная кредитная корпорация" холдинга "КазАгро" МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.

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