Состоялась международная видеоконференция "Синьцзян - прекрасное место"

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Правительство Китайской Народной Республики совместно с посольством Китая в Казахстане организовали видеозаседание, приуроченное к сотрудничеству стран и развитию Синьцзяна, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Китае есть одна песня, знакомая всем национальностям, проживающим в стране: "Наш Синьцзян - хорошее место". В этой всем знакомой песне отражена деятельность руководства Коммунистической партии Китая, внесшего вклад в процветание, развитие Синьцзяна. Как сказано в народной песне, Синьцзян - невероятно хорошее место с развитой экономикой и техникой", - сказал, выступая с приветственным словом, посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

По словам Чжана Сяо, в 2020 году Синьцзянь преодолел путь в борьбе с коронавирусной инфекцией, увеличив валовую себестоимость продукции на 3,4 процента. Впервые количество хлопкового продукта составило более 20% от общего количества хлопка в мире.

Темпы роста постоянных финансовых вложений заняли первое место во всем Китае, обновленная информационная технология стала новой возможностью для развития. Цифровая экономика выросла на 10%, а внутреннее производство Синьцзяна достигло 20% от валового продукта.

Синьцзянь - счастливое место, где мирно живут люди. Синьцзянь имеет 26 миллионов постоянных жителей. За 10 лет количество людей, проживающих в Китае, увеличилось на 4 млн 400 тыс., на 1 млн 870 тыс. человек увеличилось общее количество уйгуров и казахов. В 2020 году 3 млн 100 тыс. граждан полностью избавились от бедности. Средний возраст людей достиг 74,7 лет", - проинформировал посол.

Дорогие друзья, справедливость может преодолеть преграду на пути к прекрасному быту народов Синьцзяна, настоящая правда есть в сердцах народов. Китай и Казахстан не могут разрушить взаимное доверие, которое уходит корнями в многолетнюю дружбу и любовь, которая передаётся из поколения в поколение", - сказал главный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

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