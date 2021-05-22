В Павлодаре крупный хлебокомбинат приостановил работу

ПАВЛОДАР. 21 МАЯ - Павлодарский хлебобулочный комбинат приостановил работу на два месяца. Причиной называется низкая рентабельность производства вследствие удорожания муки и изношенности оборудования, передает KAZAKHSTAN TODAY

Предприятие работало 60 лет и выпускало 23 вида продукции, покрывая около 30% внутреннего спроса. После остановки производства больше 100 человек остались без работы, сообщает Павлодар-онлайн со ссылкой на телеканал Ertis

С бывшими сотрудниками завод должен рассчитаться на днях. Заявление об увольнении по собственному желанию написало и руководство фирмы. С начала пандемии пришлось сократить около 40% человек, объем производства ТОО упал на 60%. Причинами называют высокую стоимость муки и старое оборудование.

Завод не закрывается, а приостанавливает свою производственную деятельность ориентировочно на два месяца", - пояснил исполняющий обязанности директора комбината Виталий Сартаков.

Госорганы о приостановлении работы завода не знали. Замруководителя управления предпринимательства Даурен Кабдушев подчеркнул, что по закону ТОО "ПХБК" должны были предупредить их не менее чем за месяц.

В начале мая в социальных сетях появилась анонимная жалоба, в которой говорилось о закрытии хлебобулочного комбината и увольнении всех сотрудников. Тогда руководитель управления труда Аскар Капанов сообщил, что не располагает сведениями о прекращении работы завода.

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